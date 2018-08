Recaudación de fondos a beneficios de veteranos sin hogar

BRIDGEPORT.- La inscripción para el cuarto concurso anual Step Up For The Brave Stair Climb, a llevarse a cabo en el Webster Bank Arena, el sábado 15 de septiembre ya comenzó.

De acuerdo con los organizadores, este evento recaudará fondos para los veteranos sin hogar de Connecticut y es presentado por la organización sin fines de lucro Homes for the Brave.

Según los organizadores, los participantes suben 1,000-stair course (mil escalones sin parar) a su propio ritmo, comenzando a las 9:00 de la mañana.

La inscripción, el día del evento, se abre a las 8:00 de la mañana y una ceremonia de premiación cerrará la jornada.

Los promotores informaron que el evento está abierto a todas las personas mayores de 8 años.

Para obtener más información pueden visitar la web homesforthebrave.org/stepupforthebrave.

Los organizadores indicaron que los fondos recaudados en el evento beneficiarán a Homes for the Brave, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar vivienda segura, administración de casos, entrenamiento en habilidades para la vida y servicios vocacionales a las personas sin hogar, principalmente veteranos, sin embargo, ayudan a la comunidad en general. Webster Bank Arena se encuentra en 600 Main Street en Bridgeport.

Homes for the Brave es un programa de vivienda de transición de 42 camas disponible para los veteranos y no veteranos que no tienen hogar.

El personal está dedicado a ayudar a cada individuo a cumplir sus objetivos de vivienda, empleo y vida independiente. El programa se centra en las personas que demuestran una motivación para vivir y trabajar en la comunidad, explicaron sus miembros.

El centro está ubicado en 655 Park Avenue en Bridgeport, donde los residentes tienen acceso a una cocina completamente equipada, sala de lavandería, laboratorio de computación, áreas de reuniones sociales y membresías de gimnasio en el Centro Cardenal Shehan. Cada residente se acerca para completar las tareas diarias para mantener un hogar limpio y confortable, se dio a conocer.

Junto con sus administradores de casos y especialistas vocacionales asignados, los residentes establecen objetivos en las áreas de vivienda, ingresos y autodeterminación.

Además, según las necesidades del individuo, también asistirán a clases de habilidades para vivir, talleres de pre empleo y clases de computación.

Si los residentes no pueden trabajar, el personal los alienta a buscar oportunidades de voluntariado y otras oportunidades significativas en la comunidad, expresaron sus miembros.

Para obtener más información, pueden visitar HomesForTheBrave.org, o ponerse en contacto con Elizabeth Gorenbergh en egorenbergh@homesforthebrave.org.