¿Pueden los medios sociales dejarle socialmente aislado?

Las personas jóvenes que pasan mucho tiempo en los medios sociales (unos sitios web diseñados para hacer que las personas se unan) parecen estar más aisladas, sugiere una investigación reciente.

Es irónico, pero los investigadores encontraron que los usuarios más empedernidos de los medios sociales tenían el doble de probabilidades de sentirse socialmente aislados que sus amigos menos “conectados a la web”.

Los hallazgos “nos recuerdan que los medios sociales no son la panacea para las personas que se sienten socialmente aisladas”, dijo el autor líder del estudio, el Dr. Brian Primack, director del Centro de Investigación sobre los Medios, la Tecnología y la Salud de la Universidad de Pittsburgh.

Primack comentó que investigaciones anteriores han sugerido que las personas que más usan los medios sociales están particularmente aisladas. Pero esos estudios han sido de tamaño reducido, anotó.

El nuevo estudio es el primer análisis del uso de los medios sociales y el aislamiento social en un grupo grande de personas a lo largo de Estados Unidos, según Primack.

Pero al menos un experto en los medios sociales dijo que el estudio deja demasiadas preguntas sin responder como para ofrecer a las personas algún consejo práctico.

El estudio incluyó a casi 1,800 personas de 19 a 32 años de edad.

Los investigadores hicieron preguntas sobre qué tan aislados se sentían los participantes, y con qué frecuencia usaban Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat y Reddit.

Los que usaban los servicios con la mayor frecuencia (en términos de la cantidad de veces que los usaban o del tiempo total que pasaban en ellos) eran más propensos a reportar sentirse aislados que otras personas, encontraron los investigadores.

“En comparación con los que estaban en la cuarta parte inferior en cuanto a la frecuencia de revisión de los medios sociales, las personas en la cuarta parte superior tenían unas tres veces más probabilidades de sufrir un mayor aislamiento social”, dijo Primack. Los que menos entraban en ellos visitaban los sitios de medios sociales menos de nueve veces por semana. Los que más entraban en los sitios de medios sociales los visitaban 58 veces o más por semana, dijeron los autores del estudio.

El tiempo promedio que pasaban en los medios sociales fue de 61 minutos al día. Las personas que pasaban más de 121 minutos al día en los medios sociales tenían más o menos el doble de probabilidades de sentirse aisladas que las que pasaban menos de 30 minutos al día en esos sitios, mostraron los hallazgos.

Los autores anotaron que el estudio tuvo limitaciones. Una es que no se diseñó para probar una relación causal. Y tampoco está claro qué sucedió primero: el uso de los medios sociales o los sentimientos de aislamiento, según los investigadores.

Además, el estudio solo observó a personas de hasta 32 años de edad, de forma que los hallazgos quizá no sean iguales para las personas mayores.

Primack también apuntó que el estudio examinó el uso de los medios sociales de las personas como un todo, no sitios específicos. No hay forma de saber si las personas que leen las entusiastas publicaciones sobre las perfectas vacaciones de sus amigos en Facebook se sienten más o menos aisladas que las que prefieren ver videos de gatos en YouTube o discutir acaloradamente sobre política en Twitter.

Si hay un vínculo entre el uso de los medios sociales y el aislamiento, ¿qué podría estar sucediendo? “Quizá la gente que se siente más socialmente aislada usa muchos medios sociales para intentar aumentar sus círculos sociales”, sugirió Primack.

“Pero quizá funcione en ambas direcciones. Las personas que se sienten socialmente aisladas podrían recurrir a los medios sociales para ‘auto medicarse’, pero esto solo podría servir para aumentar las percepciones de aislamiento social”, añadió.

Los hallazgos sugieren que las personas que se sienten socialmente aisladas podrían en ser en general incapaces de encontrar una conexión a través de los medios sociales, dijo Primack.

La respuesta podría ser salir de internet, planteó.

“Una forma mucho más valiosa y robusta de afrontar el aislamiento social percibido probablemente sería fomentar unas relaciones sociales verdaderas en persona”, señaló Primack. “Por supuesto, los medios sociales siguen siendo una herramienta potencialmente poderosa para ayudar a maximizar esas relaciones. Pero probablemente no sean un reemplazo potente en sí mismos”.

Anatoliy Gruzd, un profesor asociado de la Universidad de Ryerson en Toronto que estudia los medios sociales, dijo que el estudio es demasiado limitado y que “no se puede usar de forma fiable para generar consejos prácticos sobre el aislamiento y los medios sociales. Hay demasiadas preguntas sin responder y variables no evaluadas”.

Por ejemplo, “ser activo en Facebook podría indicar un tipo de conducta, mientras que ser activo en algo como Snapchat podría indicar un tipo de conducta muy distinta”, dijo.

“El estudio tampoco toma en cuenta el nivel y el tipo de participación en los medios sociales. Por ejemplo, alguien puede pasar horas en Facebook viendo fotos de los demás, mientras que otra personas quizá usen el mismo tiempo para publicar y conectar con los demás activamente en Twitter”, anotó Gruzd. HealthDay,