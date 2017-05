Protestan para pedir mayor justicia para los inmigrantes

NEW HAVEN.- Al igual que cada 1º de mayo, los defensores de los derechos de los trabajadores se reunieron en el New Haven Green para celebrar las victorias laborales pasadas e impulsar más beneficios para los obreros, además de protestar contra las actuales políticas migratorias del presidente Donald Trump.

La manifestación de este año, a raíz de la actual administración presidencial, adquirió un nuevo sentido de urgencia.

Cientos de manifestantes gritaron frente a un salón de uñas de la Elm Street, cuyo propietario es acusado de pagar menos a sus trabajadoras inmigrantes. El dueño del negocio, desde un parquímetro, filmó la escena a través de su teléfono inteligente.

La confrontación fue la primera de muchas paradas en la marcha del lunes pasado, a lo largo de una ruta de dos millas desde el New Haven Green hasta el área de Fair Haven.

John Lugo, organizador de Unidad Latina en Acción (ULA), afirmó que el negocio de salón de uñas no ha pagado a sus trabajadoras el salario mínimo adecuado y anunció que uno de los miembros de la organización está redactando una queja con un abogado para conseguir el pago retroactivo de las trabajadoras de Fashion Nails.

El dueño del salón, Steven Ledford, comentó que no entendía las acusaciones de ULA.

Después de que una serie de reportajes publicados por el New York Times donde se expusieron los problemas en la industria del salón de uñas de Manhattan, el Departamento de Trabajo de Connecticut también criticó los abusos.

En agosto de 2015, la Wage and Workplace Standards Division publicó temporalmente una orden de suspensión para Fashion Nails, junto con otros dos salones de New Haven, porque, según la agencia, a las trabajadoras les pagaban menos del salario mínimo.

Después de cumplir con la ley en menos de dos semanas, a la tienda se le permitió reabrir, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Trabajo de Connecticut.

Ledford explicó que la discrepancia en sus pagos surgió porque creía incorrectamente que las trabajadoras del salón eran empleadas del servicio, significando que él podría pagar cerca de un tercio menos basado en las propinas que las mujeres ganaban.

Las próximas paradas en el camino hacia el área de Fair Haven tocaron varios negocios.

Los manifestantes hicieron una pausa frente a Durango Insurance, en 266 Grand Avenue, para admirar un letrero naranja que cubría la oficina cerrada, que decía en español: “Un día sin inmigrantes – sin trabajo, sin compras, sin escuela”, que fue bien recibido por los marchantes y agradecieron el apoyo de la agencia de seguros para con los inmigrantes.