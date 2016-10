Propondrán ley para evitar robo de salarios a los jornaleros

PORT CHESTER.- Juan Carlos es guatemalteco y desde agosto trabaja con un patrón que por las últimas tres semanas no le pagó su salario, por lo que el hispano pidió el apoyo del centro Don Bosco Workers, donde llegó el martes pasado para hablar con el organizador Gonzalo Cruz.

“Para evitar este tipo de casos estamos proponiendo una legislación donde queremos que el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York envié una notificación al departamento donde se emiten las licencias para los contratistas y revocarla a los patrones que adeuden salarios”, manifestó Cruz.

Precisó que la National Employment Law Projet (NELP) brinda su colaboración para ayudar a redactar el proyecto de ley junto con la Alianza Laboral de Westchester, que conforman cinco organizaciones, entre ellas Caridades Católicas de Yonkers, Neighbors Link de Mount Kisco, United Community Center of Westchester de New Rochelle y Don Bosco Workers.

Cruz expresó a EL SOL News que después de las elecciones presidenciales presentarán el documento ante el Comité Laboral del Condado, al considerar que sí es posible aprobar este tipo de proyectos de ley como lo han hecho otros estados como Florida, New Jersey y Chicago, según un estudio que realizó Pace University.

Respecto al caso de Juan Carlos, Cruz anunció que llamará al patrón y si no le paga los más de 2 mil dólares que le adeuda podrían presentar el caso al Departamento de Trabajo.

Lo más importante es que el trabajador tomó el número de placas del carro del patrón y de ahí se puede rastrear su nombre, teléfono y vivienda.

El organizador de los jornaleros destacó la importancia de que los trabajadores firmen una hoja que el contratista debe de entregarles para seguridad de ambas partes y con ello evitar el robo de salarios.

Cruz recordó que en 2014 lanzaron la campaña No Pay No Way para evitar este tipo de casos y “fue un impacto grande y se expandió a Mamaroneck, lo que nos asegura a los trabajadores y dueños de negocios que tenemos que pagar lo justo. No Pay No Way es para educar a los empleados y contratistas para que exista un pago justo”.

Buen año para el centro

Por otro lado, Cruz indicó que Don Bosco Workers tiene 200 miembros, de los cuales 80 pagan su membrecía de 20 dólares anuales como apoyo a la organización que los representa y consideró como un buen año el trabajo que ha realizado el centro en este 2016.

Agregó que cuenta con 70 contratistas y dueños de casa, y pronto organizará también a las mujeres que trabajan limpiando casas y este fin de semana se reunirá con ellas para coordinar los días de trabajo y el pago.

Otro programa es para ayudar a recuperar el robo de salario a los trabajadores de construcción y restaurantes.

Comentó que Pedro Peña es miembro de la mesa directiva y obtuvo la certificación para brindar los talleres de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), los que se ofrecen en la época de frío cuando se reduce el trabajo.

“Aquellos que tienen el certificado de OSHA tienen más posibilidad de quedarse a trabajar en las compañías, por lo que se les motiva a que tomen el curso”, finalizó Cruz.