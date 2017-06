Programa ayuda a padres a apoyar a sus hijos en las necesidades escolares

STAMFORD.- El grupo Parents Organized Will Effect Result (POWER) del centro comunitario Building One Community, es una organización que ayuda a los padres de familia de las escuelas públicas de esta ciudad a apoyar las necesidades de sus hijos en los centros educativos con el propósito de que tengan un mejor rendimiento académico y puedan lograr sus sueños de ingresar a la universidad.

De acuerdo con Wendy Cardenas, miembro del grupo POWER, la misión de la organización es que los padres entiendan por qué sus hijos no están siendo preparados lo suficiente para asistir a la universidad y abogar para ayudarlos.

Cardenas manifestó a EL SOL News que la mejor manera de los padres de apoyar a los niños en las escuelas es siendo líderes y entender el sistema educativo.

“Entré a trabajar en el centro en febrero de 2016 como organizadora de padres y empezamos a reunirnos con aquellos padres interesados en pertenecer a este programa, queríamos saber qué les motivaba a cada uno de ellos y nos dijeron que su meta es que sus hijos vayan a la universidad. Cuando iniciamos este programa nos reunimos con un grupo de 18 padres que ya venían al centro comunitario Building One Community”, declaró Cardenas.

“La mayoría de padres son Centroamérica y Sudamérica que nunca han ido a la universidad o tienen una educación baja y no saben cómo poder ayudar a sus hijos, muchos de los padres nos expusieron eso y les dijimos que ellos deben aprender a manejar el sistema educativo, cómo conseguir las herramientas para poder ayudar a que sus hijos tengan una buena educación y entender la realidad de que muchos niños hispanos no tienen las oportunidades de ir a la universidad como si la tienen los hijos de padres anglosajones”, agregó la joven.

Cómo nació el grupo

Cardenas relató a este semanario que “la idea del grupo nació de buscar organizar a los padres, para convertirlos en líderes para que puedan abogar para un mejor futuro educativo para los niños”.

Añadió que “comenzamos en febrero de 2016 con cuatro escuelas primarias: Roxbury, Newfield, Northeast y Springdale y una de las cosas que los padres descubrieron es que los niños hispanos tienen un nivel mucho más bajo que los niños blancos y la brecha de rendimiento entre ambas etnias es muy grande. Ellos estuvieron haciendo una campaña para establecer una mejor relación con sus escuelas para que los centros educativos conozcan las necesidades que tienen los niños hispanos”.

Los padres de familia realizaron alrededor de cuatro presentaciones en cada escuela y en cada una hubo aproximadamente 80 personas, que incluían a los profesores, administradores, directores, y demás personal. En ellas relataron sus historias como inmigrantes y mostraron un documental llamado “Abrazos”, explicó Cardenas.

Luego, los padres demostraron con números el bajo rendimiento de los niños hispanos en relación con los niños anglosajones.

Después los padres se reunieron con los directores de cada escuela y les pidieron reportes del examen Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC), que se les aplica a los niños de tercero a octavo grado, y miden el rendimiento de los niños, ya que deseaban comparar el rendimiento de los alumnos hispanos en relación con los niños anglosajones.

“Los padres tuvieron a la mano estos resultados y pudieron comparar la gran brecha que existe entre los alumnos hispanos y anglosajones”, precisó la joven.

Identificar y solucionar problemas en las escuelas

Por su parte, la madre Carla Esquivel, quien también es miembro de POWER declaró a EL SOL News que “me ha gustado el programa, hemos tenido muchos logros, entre ellos, tener un acercamiento con la directora de la Roxbury School y eso nos ha fortalecido como padres”.

Esquivel agregó que “a partir de la reunión que tuvimos con el superintendente de las escuelas de Stamford, Earl Kim, ya la gente sabe de nuestro programa y nos gustaría que más padres de familia se unan a nuestro grupo para poder apoyar a nuestros hijos en las escuelas. Ahora se nos escucha más, eso demuestra que estamos creciendo poco a poco para beneficio de los niños”.

La madre comentó que uno de los problemas que enfrentan las escuelas es que el bus escolar va cargado hasta con 78 niños a pesar de que su tiene capacidad sólo es de 70. Señaló que han ido al Centro de Gobierno de Stamford y a la escuela pero nadie les pone atención y siempre les dicen que ‘no’, incluso firmaron cartas para ser escuchados. La madre consideró que estar afuera en la parada esperando por más de una hora el bus con mucho frío es muy difícil no sólo para los padres sino también para los niños. Ese es un problema de todas las escuelas.

Cardenas indicó que el grupo en ocasiones sirve en las escuelas como traductores.

“Los padres hablan directamente con los funcionarios de las escuelas, planteamos estrategias para hablar con los funcionarios escolares, nos preparamos antes de poner los problemas e inquietudes en la mesa y nos ha dado resultado. Si los padres nos unimos seríamos una de las mayores fuerzas de Stamford. El problema de una escuela, es el problema de todas”, agregó la miembro de POWER.

Proyectos futuros

De acuerdo con Cardenas, entre los proyectos futuros de POWER destacan pedir a las escuelas poner a disposición un asistente de conductor en el bus escolar, con el fin de garantizar el orden y el control de los niños en la unidad de transporte y mantener a los menores en sus asientos, evitar que haya bullying o intimidación u otras situaciones desagradables en el camino a la escuela o el hogar.

Asimismo, el grupo POWER pedirá más tiempo disponible para la facilitadora de padres en las escuelas, ya que después de las 12:00 del mediodía no hay quien traduzca y buscarán que cada escuela tenga disponible un traductor.

En cuanto al tema de inmigración, el grupo POWER también sostendrá una reunión en los próximos días con el superintendente de las escuelas de Stamford, Earl Kim, con el fin de publicar un documento en el que las escuelas expliquen cómo llevarán a cabo el plan para proteger a los niños ante las posibles visitas de los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a los centros educativos.