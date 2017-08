Problemas de la vista pueden dañar el desarrollo y las calificaciones de los niños

Una mala vista puede dificultar la vida de las personas a cualquier edad, pero puede suponer realmente un problema para el rendimiento escolar y el bienestar de los niños, señalan unos expertos oculares.

Si no se tratan, ciertas afecciones relacionadas con los ojos pueden llevar a retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y pérdida de la vista, advirtieron los especialistas del Centro Nacional de la Vista y la Salud de los Niños de Prevent Blindness.

“La buena noticia es que muchos problemas de la vista en los niños se pueden tratar de forma exitosa si se detectan pronto”, afirmó Hugh Parry, presidente y director ejecutivo de Prevent Blindness, en un comunicado de prensa de la organización. Prevent Blindness es el grupo de salud y seguridad ocular sin fines de lucro más antiguo de Estados Unidos.

Los problemas de la vista afectan a más de uno de cada 20 niños en edad preescolar y a una cuarta parte de los niños en edad escolar, señalaron los expertos oculares.

El grupo exhorta a los padres y a los tutores a asegurarse de que sus hijos reciban evaluaciones regulares de la vista aunque no estén experimentando ningún problema de la vista. Si los niños muestran alguna señal de problemas oculares, deben someterse a un examen integral de los ojos por parte de un optómetra u oftalmólogo.

En general los niños no se quejan sobre la vista, apuntó el grupo. Pero podrían tener miopía, que es un problema para ver de lejos. También pueden sufrir de hipermetropía (hiperopia), que es una dificultad para ver de cerca. Hay afecciones más graves de los ojos, que incluyen:

La ambliopía: Es la principal causa de pérdida de la vista en los niños. En la mayoría de casos, los ojos de los niños no tienen un alineamiento adecuado, o un ojo no se enfoca igual de bien que el otro. En general, un ojo se hace más fuerte que el otro, lo que hace que el cerebro ignore la imagen del ojo más débil. Si no se trata, el ojo más débil puede sufrir una pérdida de la vista que no se puede corregir. Más o menos un 2 por ciento de los niños de 6 meses a 6 años de edad tienen ambliopía.

Estrabismo u “ojos bizcos”. — Esto ocurre cuando los músculos de los ojos no están alineados y no funcionan juntos de forma adecuada. Hasta un 4 por ciento de los niños pequeños tienen estrabismo. Si no se trata, este trastorno puede conducir a ambliopía y pérdida de la vista.

Astigmatismo: Esto ocurre cuando la córnea o lente del ojo tiene una forma irregular. Si no se corrige, puede provocar vista borrosa a cualquier distancia. Hasta un 28 por ciento de los niños y adolescentes de 5 a 17 años tienen astigmatismo. La afección es más común entre los jóvenes miopes o hipermétropes, dijeron los expertos oculares.(HealthDay).