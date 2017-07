Preocupación en proveedores de servicios sociales por posibles recortes presupuestarios

NEW HAVEN.- Los proveedores de servicios sociales se mantienen en incertidumbre ante los posibles recortes presupuestarios propuestos por el gobernador Dannel Malloy para el nuevo año fiscal.

Connecticut hasta ahora carece de la aprobación del nuevo presupuesto 2017-2018.

Las organizaciones sin fines de lucro en todo el Estado podrían ser afectadas con recortes presupuestarios de un 10 por ciento o más, se dio a conocer.

Eileen Healy, directora ejecutiva de Independence Northwest, un programa que atiende a las personas discapacitadas, ubicado en Naugatuck, manifestó que no está segura si el presupuesto estatal les afectará.

“Ni siquiera sabemos si vamos a conseguir algo en el presupuesto”, comentó Healy, quien señaló que el año pasado la agencia obtuvo 250 mil dólares en apoyo estatal, menos de la mitad de lo que pidieron, para servir a mil 500 personas que padecen de todo tipo de discapacidades, con programas adicionales en West Haven, Stratford, Hartford y Norwich.

Healy estima que los programas de Independence Northwest, que ayudan a la transición de las personas con discapacidades de los hogares de ancianos a sus viviendas, ahorran al Estado unos 11 millones de dólares al año.

Para muchos proveedores, como Anthony Corso, director del programa de Dana’s House de New Haven, una casa intermedia para reclusos con problemas de salud mental y abuso de sustancias, indicó que “estamos en el limbo porque nuestro financiamiento es a través del Departamento de Correcciones y no hemos escuchado sobre cómo manejar esto sobre una base mensual”.

Corso, agregó que el programa se asocia con la Family ReEntry Inc, de Bridgeport., que también tiene un programa de Norwalk.

“Estamos asumiendo que no nos pagarán hasta que haya un presupuesto. No hemos recibido una palabra para cerrar los programas”, añadió.

La transición de los reclusos a la comunidad y la reducción de las poblaciones carcelarias son partes claves de la legislación Second Chance Society del gobernador Dannel Malloy, incluida la eliminación de la fianza en efectivo por los crímenes no violentos.

Pero la semana pasada, cuando los demócratas de la Cámara de Representantes se negaron a votar para un llamado mini-presupuesto, Malloy firmó una orden ejecutiva para mantener al gobierno funcionando sin recaudar ingresos en el nuevo año fiscal.

Si el estancamiento del presupuesto continúa en el otoño, los recortes de los servicios sociales podrían superar el 15 por ciento o más, según el Departamento de Servicios de Desarrollo.

La agencia indicó que su programa ayuda a 60 reclusos al año a salir de la cárcel, tomar sus medicamentos y participar en programas de seguimiento.

Connecticut es uno de al menos nueve estados, incluyendo Massachusetts, Rhode Island, Maine, Nueva Jersey y Delaware que no han aprobado los presupuestos.

“Hay devastadores recortes de financiamiento para los proveedores comunitarios.

Seguimos creyendo que las soluciones presupuestarias deben ser a largo plazo e incluyen la conversión de los servicios estatales a la comunidad, donde se pueden ahorrar 300 millones de dólares en los próximos cinco años y se usan para prevenir recortes perjudiciales”, precisó Gian-Carl Casa, presidente de la Connecticut Community Nonprofit Alliance.

Casa señaló que las agencias estatales se han estado comunicando con las organizaciones, pero sólo están evaluando los impactos amplios potenciales.

“Miles de personas van a verse afectadas. Muchos de estos proveedores van a aprovechar sus ahorros y otros van a cerrar”, lamentó Casa.

Él y los miembros de la alianza han conversado con los legisladores, pero sugirió que los defensores hablen directamente con sus miembros y senadores del distrito.

La semana pasada, los demócratas de la mayoría de la Cámara manifestaron que no aceptarían el mini-presupuesto del Gobernador, en cambio ofrecieron un nuevo presupuesto de dos años que esperan votar el 18 de julio.