Preocupación por orden ejecutiva de Trump contra las ciudades santuario

NEW HAVEN.- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que bloquea los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios” que sirven como refugio para los inmigrantes indocumentados en todo el país, incluyendo New Haven y Hartford.

Las dos ciudades de Connecticut a menudo son etiquetadas como “ciudades santuario” porque sus departamentos de policía no le preguntan a las personas acerca del estatus migratorio y no detienen a los inmigrantes con el fin de informar al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El gobernador Dannel Malloy anunció en noviembre pasado que el Estado demandaría si el gobierno de Trump intenta retener los fondos federales de las “ciudades santuario”.

El propósito más probable de la financiación sería otorgar donaciones a través del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, que administran miles de millones en subvenciones al año, según se informó.

Las subvenciones de esos departamentos ayudan a financiar las ciudades para prepararse para los ataques terroristas, aumentar las patrullas de drogas, impulsar el tratamiento contra las drogas y ayudar a las víctimas del crimen.

La alcaldesa de New Haven, Toni Harp, prometió en diciembre que la Ciudad seguiría siendo una “ciudad santuario” mientras siga en el cargo.

Las ciudades del santuario se definen generalmente como una ciudad que limita la ayuda a los oficiales federales en temas de inmigración, a través de leyes o de políticas. No hay clasificación oficial. Hay más de 300 ciudades que cumplen la definición común.

Se espera que Trump firme otras órdenes ejecutivas en los próximos días con respecto a asuntos de inmigración.

El miércoles pasado, el mandatario estadounidense firmó otras órdenes ejecutivas sobre inmigración, una es sobre la seguridad fronteriza, que incluye la ampliación del muro, y la segunda es aumentar la capacidad de detención de las agencias federales de seguridad.

Actualmente ya hay unas 652 millas de separación física (mil 49 kilómetros) entre Estados Unidos y México, en forma de muro, verja o valla, según los datos federales.

La mayoría del resto de la frontera es conformada naturalmente por el Río Grande, además de haber otras complicaciones geográficas, históricas y sociales para su construcción.

Otras medidas que Trump tomaría en las próximas horas es imponer restricciones de visado a las personas procedentes del Medio Oriente y suspender el programa que permite a los refugiados entrar a los Estados Unidos.