Preocupación por impacto ante posible derogación de la Ley de Cuidado de Salud

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo mostró el impacto de la posible derogación de la Patient Protection and Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud y Protección al Paciente) con respecto a la cobertura de asistencia médica de los neoyorquinos y el presupuesto estatal.

Si se promulgara la anulación de la Affordable Care Act (ACA), se estima que 2.7 millones de neoyorquinos perderían la cobertura y el estado de Nueva York tendría un impacto directo en el presupuesto estatal de 3.7 mil millones de dólares y una pérdida de casi 600 millones de dólares de fondos federales que llegan directamente a los condados, que sirven para ayudar a reducir los impuestos inmobiliarios.

Cuomo manifestó que “desde su implementación, la Affordable Care Act con se convirtió en una herramienta poderosa para reducir el costo del seguro de gastos médicos para los gobiernos locales y los neoyorquinos, y es fundamental que el gobierno federal no ponga en riesgo la salud y supervivencia de millones de familias trabajadoras”.

El NY State of Health ha reducido con éxito el porcentaje de neoyorquinos no asegurados a la mitad, de 10 por ciento a 5 por ciento.

Además, expandió considerablemente la admisibilidad y el acceso a la cobertura médica, permitiendo que cientos de miles de neoyorquinos que antes no estaban asegurados a que alcancen la seguridad económica y de atención sanitaria.

Según los niveles actuales de afiliación, la derogación de la Affordable Care Act provocaría que más de 2.7 millones de neoyorquinos perdieran su cobertura médica.

El impacto directo estimado en el presupuesto estatal de la derogación es de 3.7 mil millones de dólares.

Los condados de Nueva York han podido utilizar los fondos adicionales

federales de Medicaid a través de la Affordable Care Act , que ellos reciben directamente y permite reducir los impuestos inmobiliarios.

Una derogación de la Affordable Care Act provocaría una pérdida total de 595 millones de dólares en financiamiento.

En el condado de Westchester, un total de 91 mil 844personas se verían afectadas si se deroga la ley y el Condado perdería 15 millones 243 mil 258 dólares del financiamiento anual asignado.

George Gresham, presidente de la 1199SEIU United Healthcare Workers East, señaló que “los trabajadores de la salud de Nueva York ven el impacto positivo de la Affordable Care Act todos los días. Nuestros pacientes tienen acceso al cuidado preventivo en lugar de llegar a las salas de emergencias con enfermedades en estado avanzado. Nuestros empleadores han reducido las pérdidas derivadas de los servicios sin cargo. Nuestros amigos y familiares se liberan del temor que les produce pensar que enfermarse los lleva a la ruina económica”.

Gresham agregó que “derogar la Affordable Care Act provocaría sin un

reemplazo adecuado consecuencias inmediatas y devastadoras para millones de neoyorquinos y para los presupuestos estatal y local”.

Por su parte, el presidente de la New York Hospital Association, Kenneth Raske, señaló que “estas cifras profundamente alarmantes son sólo la punta del iceberg si se deroga la Affordable Care Act También perjudicará gravemente a la comunidad de hospitales. Un total de 27 hospitales del estado de Nueva York están en la ‘lista de alerta’ por tensión financiera y otros problemas muchos más, tanto públicos como privados, y enfrentan desafíos fiscales similares. Derogar la Affordable Care Act sin tener un plan adecuado e inmediato que la reemplace empeorará drásticamente el escenario para los hospitales de la red de seguridad y para las comunidades vulnerables que atienden”.

Bea Grause, presidente de la Healthcare Association of New York, indicó que “además de brindar atención a quienes más necesitan, los hospitales son los empleadores principales en las comunidades en todo el Estado. La derogación de la Affordable Care Act podría tener consecuencias enormes en la entrega de atención médica y también en términos de empleos y actividad económica. Es imprescindible que el Congreso esté consciente de esta realidad”.