Preocupación por déficit de personal en Departamento de Bomberos

WHITE PLAINS.- Los miembros del sindicato de bomberos de esta ciudad están usando los medios sociales para expresar su preocupación por la escasez de mano de obra que, según ellos, obliga al Departamento de Bomberos a mantener un camión de escalera permanente casi todos los días, aunque no esté en servicio.

Un post reciente en la página de Facebook del White Plains Professional Firefighters Local 274 de la International Association of Fire Fighters, acerca de un incendio en un apartamento de la Mamaroneck Avenue que desplazó a varias familias, señaló que el Ladder Truck 34 (camión con escalera) no estaba en servicio ese día.

La publicación explicó que la Ciudad se basó en la ayuda mutua de los departamentos vecinos para luchar contra el incendio y que un bombero resultó herido en el techo.

“Si bien apreciamos la ayuda de nuestros vecinos, una respuesta rápida de Ladder 34 podría haber proporcionado un alivio más rápido a nuestras otras cuadrillas que operan y tal vez hubiese impedido que nuestro oficial resultara herido. Esto demuestra que una respuesta rápida y una mano de obra adecuada son necesarias para operar con seguridad y eficiencia en una escena de incendios, algo que los contribuyentes de esta ciudad merecen”, reza el post.

El miércoles pasado, los funcionarios sindicales hicieron la presentación How the Shortfall in Fire Department Staffing Impacts the Neighborhoods (Cómo el déficit de personal del Departamento de Bomberos impacta en los barrios), en la reunión ordinaria de la Junta de White Plains con las asociaciones de vecinos.

El sindicato de bomberos ha estado sin contrato desde el 1º de julio de 2015, cuando expiró su último acuerdo de cinco años, se dio a conocer.

El comisionado de Seguridad Pública de White Plains, James Bradley, indicó que hay vacantes en las filas de bomberos, pero la Ciudad planea contratar a 12 nuevos miembros el 10 de marzo para que se sumen al personal del Departamento y así completar un total de 150 bomberos.