Piden a legisladores que aprueben venta libre de vehículos eléctricos

HARTFORD.- Los miembros de la Connecticut Electric Vehicle Coalition y otras organizaciones ambientales, de consumidores y empresariales enviaron una carta a los líderes legislativos del estado de Connecticut para pedir a la Asamblea General que apruebe la HB 7097 o An Act Concerning the Licensing of New and Used Car Dealers (Ley Relativa a la Licencia de Concesionarios de Automóviles Nuevos y Usados).

El proyecto de ley permitiría a los fabricantes de los vehículos eléctricos vender directamente a los consumidores en Connecticut, lo que hace más fácil para los compradores hacer su parte para reducir las emisiones de la sección de transporte y apoyar a las empresas innovadoras.

Connecticut es actualmente el único estado en el noreste que prohíbe las ventas directas.

Un total de 32 organizaciones ambientales regionales, desarrolladores, entusiastas de vehículos eléctricos y defensores del consumidor firmaron la carta, que destaca los beneficios ambientales de los vehículos eléctricos y los beneficios económicos de permitir las ventas directas en el estado.

“Para decirlo sin rodeos, Connecticut no alcanzará sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero a menos que obtengamos más vehículos eléctricos en el camino”, declaró Claire Coleman, abogada de clima y energía en el Connecticut Fund for the Environment.

Coleman agregó que “los vehículos eléctricos ayudan a evitar la contaminación del aire que perjudica la salud de nuestros niños, y venderlos directamente puede traer nuevos empleos e ingresos fiscales al Estado. Connecticut debería facilitar a los consumidores la compra de vehículos limpios al abrir nuestras puertas a Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos. Pedimos a la legislatura que pase la HB 7097 y ayudar a la transición de Connecticut a un futuro más saludable para el transporte”.

Emily Lewis O’Brien, analista de política con el Acadia Center, declaró que “Connecticut necesita conseguir más vehículos eléctricos en el camino ahora para combatir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con las metas climáticas y energéticas. Este proyecto de ley ayudará a hacer eso, proporcionando un mayor acceso de los consumidores a los vehículos eléctricos, al tiempo que impulsará los empleos locales y los ingresos fiscales”.

El Comité de Transporte de la Asamblea General aprobó la resolución HB 7097 el 17 de marzo pasado.

El proyecto de ley ahora espera acción en la Cámara y los signatarios estarán presionando a los legisladores entre ahora y el final de la sesión para la aprobación de la HB 7097, finalizaron los defensores.