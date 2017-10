Piden a dreamers estar alerta ante posibles fraudes

NUEVA YORK.– El fiscal general Eric Schneiderman emitió esta semana una alerta pidiendo a los beneficiarios de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) que se protejan de los estafadores que buscan capitalizar la incertidumbre creada por la decisión del presidente Trump de eliminar el programa.

Los estafadores podrían tratar de aprovecharse de los beneficiarios de DACA y de sus familias, amigos y colegas tergiversando informaciones sobre DACA u otras políticas de inmigración y ofreciendo servicios fraudulentos.

El período para renovar DACA finalizó el jueves 5 de octubre y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ya no acepta solicitudes.

El mes pasado, Schneiderman encabezó una coalición de Fiscales Generales del Estado en la presentación de una demanda para proteger DACA.

“Si cree que ha sido víctima de una estafa de fraude de servicios de inmigración, puede con la línea directa de “Fraude de Inmigración del Fiscal General” al 1-866-390-2992 o por correo electrónico a civil.rights@ag.ny.gov. La oficina del Fiscal General nunca informará acerca de su estatus migratorio ni compartirá su información con nadie, incluyendo otras entidades gubernamentales”, agregó el Fiscal.

Antes de contratar a un proveedor de servicios de inmigración o presentar cualquier papeleo al USCIS, los beneficiarios de DACA deben saber que el Department of Homeland Security (DHS) dejará de aceptar nuevas solicitudes de DACA.

Los portadores de DACA con permisos de trabajo que vencen entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 pueden solicitar una renovación. Todas las solicitudes de renovación debieron presentarse al DHS a más tardar el 5 de octubre de 2017.

Los beneficiarios de DACA no pueden solicitar una libertad condicional adelantada.

Los individuos con órdenes de deportación deben solicitar consejo legal a un abogado o a un representante acreditado lo antes posible.

Para proteger a los individuos contra fraudes potenciales, finalizó Schneiderman.

CONSEJOS

• Tenga cuidado con las ofertas a través de los medios sociales, llamadas telefónicas, folletos u otras formas de servicios no solicitados de DACA o asesoría legal en inmigración.

• Tenga cuidado con el phishing (suplantación). Algunos estafadores usan sitios web que parecen ser de instituciones gubernamentales u oficiales.

• Nunca pague una tarifa por una solicitud acelerada. Las personas no pueden acelerar su solicitud a cambio de dinero.

• Nadie puede garantizar que recibirá un tratamiento especial para la Acción Diferida, ya que el programa esta eliminado. Si alguien hace tal garantía, no emplee sus servicios.

• Sólo los abogados o representantes acreditados de Office of Legal Access Programs (OLAP) pueden darle consejos sobre qué formularios a presentar para cada solicitud.

• Sólo usted, un abogado o un representante acreditado por OLAP puede representarlo ante el USCIS e informarse sobre el estado de su solicitud.

• Un proveedor de servicios de inmigración que no emplee abogados no puede darle asesoramiento legal, ni mucho menos amenazar con informarle a las autoridades de inmigración, prometer obtener favores especiales de las autoridades, instruirle a proporcionar información falsa a las autoridades o cobrarle por una remisión a alguien calificado para ayudarle con asuntos de inmigración.

• Aunque los notarios públicos pueden ser abogados en países de habla hispana, los notarios públicos en los Estados Unidos no son necesariamente abogados. No los emplee para asesoramiento legal.

• Recuerde, antes de firmar cualquier formulario de inmigración, debe entenderlo y aceptar la verdad en el mismo. Si un formulario no está escrito en su idioma y no lo entiende, no lo firme. Cualquier cosa que usted firme que no es verdadera y precisa puede ser considerada fraudulenta por USCIS, y esto tendrá graves repercusiones.

• Si va a un proveedor de servicios de inmigración para que llene sus papeles, el proveedor debe hacer lo siguiente: darle un contrato (que puede ser cancelado en cualquier momento) escrito en inglés y en un idioma que entienda describiendo los servicios que ellos proporcionará y los honorarios que cobrarán, firmarán los carteles indicando claramente que no son abogados y no pueden darle consejo legal, le dan una copia de cualquier documento archivado con el gobierno, devuelven los documentos originales que le pertenecen y le dan una copia de su archivo en la demanda sin una cuota.

• Siempre es más seguro pagar por cualquier servicio que obtenga por giro postal, cheque o tarjeta de crédito. No pague con dinero en efectivo. Tenga en cuenta, también, que los honorarios de presentación del USCIS deben ser pagados por esos métodos.

• Para más información sobre la política del USCIS, incluyendo pautas y formularios pueden visitar la web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

• Para encontrar un abogado licenciado en el estado de Nueva York, pueden visitar la web de la Asociación de Abogados del estado de Nueva York en www.nysba.org o la web de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en www.aila.org.