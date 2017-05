Piden ayuda para identificar a responsable de matar a hispano

NEW ROCHELLE.- La policía está intensificando sus esfuerzos para localizar al responsable de la muerte de un inocente que estaba sentado afuera de una tienda de comestibles, el verano pasado.

El Departamento de Policía está pidiendo la ayuda del público para obtener cualquier información que conduzca al arresto de la persona que disparó y mató al hispano Manuel Ayala, de 79 años, afuera de la tienda, ubicada en Union Avenue, en agosto pasado.

De acuerdo con el informe, poco después de las 11:00 de la noche del sábado 6 de agosto de 2016, Ayala estaba sentado fuera de Lachiquita Karina cuando sufrió una herida de bala en el pecho. Fue trasladado al Jacobi Medical Center para recibir un tratamiento, donde fue declarado muerto.

Según la policía, Ayala, un ciudadano mexicano, probablemente no era el objetivo previsto, y en su lugar fue víctima de una “bala perdida”.

Las autoridades indicaron que un hombre hizo dos disparos desde la Third Street hacia un grupo de personas que estaban en la esquina fuera de la tienda.

En un esfuerzo por agilizar los esfuerzos de investigación, los New York State Crimestoppers han ofrecido una recompensa en efectivo de 2 mil 500 dólares por obtener información que lleve al arresto del sospechoso.

La investigación está en curso. Cualquier persona con información puede comunicarse con la New Rochelle Police Department’s General Investigation Unit al (914) 654-2260 o con la línea telefónica de New York State Crimestoppers al 1-866-313-TIPS (8477), finalizaron las autoridades.