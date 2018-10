Peruano recibe premio “El Quijote” por su labor comunitaria

STAMFORD.- El activista comunitario Víctor Trejo recibió de parte del Comité del Desfile de la Hispanidad en la ciudad de New York, durante su banquete anual, ‘El Quijote Award’, por su larga trayectoria de apoyo a la comunidad hispana en Connecticut.

“Agradezco al Comité del Desfile de la Hispanidad de New York, especialmente a Carolina Beteta, por haberme nominado a ‘El Quijote Award’. La satisfacción y el orgullo de ayudar a los demás son dos razones importantes para involucrarse en la comunidad. Cuando se dedica su tiempo y su esfuerzo a una organización o a una causa con la que se siente profundamente identificado, la satisfacción puede ser infinita. Cuando llegue en el 2004 a Stamford, de mi natal Huacho, Perú, pude ver que había mucho que hacer. Gracias a la comunidad de Stamford por brindarme el espacio de aportar con un granito de arena de engrandecer a nuestra comunidad inmigrante”, expresó Trejo.

Víctor Trejo es activista comunitario desde el 2006. Nació en Barranca, Perú. Estudio Sociología en Huacho, Diplomado en Investigaciones y Detectivismo en la Moder School Inc de Miami, Florida. Es miembro de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (ASIS) y miembro del Consejo Peruano de Seguridad (CPS).

Asimismo, tiene larga trayectoria en el trabajo comunitario como Neighbors Link Stamford, ahora Building One Community (2011), The Salvation Army/Norwalk (2010), United States Census (2010), Hispanic Committee For The Implementation of Health Reform Connecticut, Universal Health Foundation of Connecticut, Connecticut Legal Services (2007 a 2011), Ferguson Library (2007 a 2008) y Food Bank (2004 a 2010), entre otros servicios comunitarios.

Recibió el reconocimiento Hola de apreciación al Trabajo Comunitario en Stamford-Connecticut 2017.