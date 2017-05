Padres subestiman el riesgo de ahogamiento

Dentro de poco los niños de todas partes de EE. UU. pedirán que los lleven a las piscinas, pero muchos quizá carezcan de las habilidades de natación que necesitan para disfrutar del agua de forma segura.

Y muchos padres estadounidenses creen que sus hijos están protegidos con respecto al ahogamiento en las piscinas, revela una nueva encuesta.

Aunque pocos padres permitirían a sus hijos nadar sin supervisión en un lago (un 16 por ciento) o en el océano (un 13 por ciento), un 37 por ciento permitirían a sus hijos utilizar una piscina en un patio, hotel o en el vecindario sin supervisión de adultos, según la Encuesta Nacional sobre la Salud de los Niños del Hospital Pediátrico C.S. Mott, en la Universidad de Michigan.

“Muchas familias disfrutan en una piscina o lago en verano, pero los padres deben tener cuidado y mantener a la seguridad de sus hijos cerca del agua”, comentó en un comunicado de prensa de la universidad del codirector de la encuesta, el Dr. Gary Freed.

“Los lugares conocidos, como una piscina en un patio, pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad, pero sabemos que alguien se puede ahogar en cualquier lugar, con frecuencia de forma instantánea y silenciosa. Aconsejamos vehementemente a los padres que supervisen de cerca a sus hijos en todo momento, aunque crean que el niño es un buen nadador”, planteó.

El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte relacionada con lesiones en los niños estadounidenses de 1 a 15 años de edad. Cada año, unos 1,000 niños mueren por ahogamiento involuntario. Aproximadamente esa cifra multiplicada por cinco de niños necesitan tratamiento en el departamento de emergencias por lesiones no letales relacionadas con el agua, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

La encuesta contó con más de 1,500 padres de niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad.

La encuesta también encontró que la raza y la etnia influían en si un niño tomaba clases de natación.

Un 50 por ciento de los padres blancos dijeron que sus hijos tomaban clases de natación, frente a un 39 por ciento de los padres hispanos y un 37 por ciento de los padres negros. Los datos nacionales muestran que los niños negros son mucho más propensos a ahogarse en una piscina que los blancos, apuntaron los investigadores.

Los motivos más comunes de que los niños no tomaran clases de natación que los padres citaron fueron que su hijo aprendió a nadar sin las clases, que las clases costaban demasiado, que el horario o el lugar no les resultaban prácticos, que las clases no eran una prioridad, y que no había clases disponibles en su área.

Entre los padres que dijeron que sus hijos pueden nadar de forma independiente, un 45 por ciento permitiría al niño estar en una piscina sin supervisión, frente a un 14 por ciento de los padres cuyos hijos no pueden nadar de forma independiente.

“Casi todos los padres encuestados creen que es importante que los niños tengan unas habilidades básicas de natación, pero sorprendentemente, uno de cada siete permitiría que un niño que no puede nadar de forma independiente esté en el agua sin supervisión”, señaló Freed.

“Los ahogamientos pueden ocurrir, y ocurren, en piscinas privadas y de hoteles, además de los lagos y el océano, incluso en aguas de poca profundidad. Las clases de natación y una supervisión adecuada son esenciales para garantizar que los niños estén seguros en el agua”, enfatizó. (HealthDay).