Organizaciones comunitarias se unen para protestar contra medidas de Trump

WHITE PLAINS.- La senadora Andrea Stewart-Cousins se unió con una coalición diversa de organizaciones comunitarias para acoger el Westchester Resistance Rally en esta ciudad.

La protesta, que se llevó a cabo en la Elisabeth Haub School of Law de la Pace University, también incluyó al fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman.

El evento fue organizado en oposición a las políticas emitidas a través de las ordenes ejecutivas firmadas por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Stewart-Cousins estuvo con líderes locales, funcionarios electos y miembros de la comunidad de Westchester que se unieron para apoyar los derechos humanos y en oposición a las políticas de prohibición de la inmigración de siete países de mayoría musulmana y la construcción de un muro multimillonario entre Estados Unidos y México.

“La historia de la libertad es una historia de Resistencia. Las manifestaciones orgánicas de personas de todo el mundo subrayan la importancia de los ideales y valores estadounidenses”, declaró la legisladora.

“Como funcionaria electa, las personas quiere saber dónde estoy y me siento feliz de estar con gente que construye puentes, no muros, y lucha contra las políticas discriminatorias, no importa quién las ordene, estoy orgulloso de ser parte de esa resistencia”, indicó Stewart Counsins.

El evento es parte de una serie de protestas y manifestaciones desde la Inauguración Presidencial.

La senadora Stewart-Cousins tras las órdenes ejecutivas de inmigración presentó el New York State Senate Democratic Conference’s Resistance Agenda.

Este plan incluye una legislación que prohíbe a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley de hacer cumplir estas órdenes, así como un proyecto de ley que prohíbe a las State University of New York (SUNY) y la City University of New York recabar datos personales sobre el estatus migratorio y el país de origen de los estudiantes.

Stewart-Cousins fue la anfitriona de la manifestación en asociación con muchas organizaciones, incluyendo la Immigration Justice Clinic de la Elisabeth Haub School of Law en la Pace University, el Lower Hudson Valley Chapter de la New York Civil Liberties Union, Cabrini Immigrant Services, Community Voices Heard, el Yonkers Islamic Center, la Muslim American Society of Upper New York, la Saint Catherine AME Zion Church, la Calvary Baptist Church, el Minister’s Fellowship Council of White Plains &Vicinity, el Temple Beth Shalom in Hastings-on-Hudson, Temple Israel of New Rochelle, My Sisters’ Place, y otras organizaciones laborales y cívicas.

Por su parte, el congresista Eliot Engel declare que “somos una nación de inmigrantes. Siempre hemos sido una nación de inmigrantes, y seguiremos siendo una nación de inmigrantes. La prohibición musulmana del presidente Trump es una traición histórica de nuestros valores americanos fundamentales, y no debemos permanecer en silencio frente a eso”.

El senador estatal George Latimer indicó que “hay un frenesí en el momento, fabricado por la política, alimentándose del miedo. Así fue en 1919 y en los años cincuenta. En ambos casos, el temor era infundado, pero el miedo se disipó. Gente razonable nos llevará a salir de esta falsa crisis”.

Otros líderes incluyeron los asambleístas Shelley Mayer, David Buchwald y Amy Paulin.