Oportunidad de voluntariado en Westchester para afectados por el huracán Harvey

WHITE PLAINS.- La organización Volunteer New York! programó un esfuerzo local de socorro para los afectados por el huracán Harvey, a llevarse a cabo el 11 de septiembre en el Westchester County Center.

Los suministros dejados en el centro serán organizados y enviados a través de la AFYA Foundation.

Miembros de Volunteer New York! están pidiendo a las personas que piensan que son capaces de dejar los suministros de socorro, que se registren de antemano. Volunteer New York! tiene una lista de suministros de socorro que aceptará y está disponible en la web www.volunteernewyork.org.

Los artículos que no están en la lista no serán aceptados, indicó la organización.

El 11 de septiembre es también el National Day of Service and Remembrance. Volunteer New York! tiene una variedad de proyectos de servicio que honran las vidas que se perdieron el 11 de septiembre de 2001.

Para conocer qué proyectos tiene Volunteer New York! pueden ingresar a la página web volunteernewyork.org/service, donde también pueden registrarse.