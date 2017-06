Opiáceos, principal causa de muertes accidentales en NY

WHITE PLAINS.- Por tercer año consecutivo, los opiáceos son la causa principal de muertes accidentales en el estado de Nueva York, según un nuevo informe del National Safety Council (NSC) que fue presentado esta semana.

Nueva York estaba entre los 24 estados del país donde el envenenamiento accidental, en su mayor parte debido al abuso de los opiáceos (medicamentos) prescritos, fue la causa principal de muertes accidentales, según el informe.

El NSC estima que cada día, 60 personas mueren por el consumo excesivo de los medicamentos para el dolor a nivel nacional.

Según el Departamento de Salud del estado de Nueva York, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, hubo 113 sobredosis de opioides en el condado de Westchester, mientras que Dutchess registró 85, Rockland 45 y Putnam 21.

En total, se registraron más de 2 mil 500 sobredosis en el Estado durante ese período de tiempo.

Los opiáceos, incluidos los analgésicos recetados y la heroína, mataron a más de 33 mil personas en 2015, más que cualquier otro año registrado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Casi la mitad de todas las muertes por sobredosis de opioides implican un opiáceo recetado.

“Las muertes por intoxicación involuntaria en la población adulta no fueron frecuentes hasta principios de los años noventa”, señalaron los funcionarios. “Desde entonces, esta categoría se ha disparado al primer lugar, impulsada por la sobredosis de drogas no intencional, predominantemente de analgésicos con receta”, agregó el NSC.

En un informe de la National Survey on Drug Use and Health Report de 2014, la Administración de Servicios de Salud Médica y Abuso de Sustancias dijo que hay más de 4 millones de usuarios actuales de analgésicos no médicos.

“Los analgésicos no matan el dolor. Si se abusa de ellos a quien pueden matar es a ud”, sentenció el asesor médico de NSC, Don Teater.