Oficiales de inmigración se presentan en escuela primaria en busca de estudiante

NUEVA YORK.- Varios agentes federales de inmigración se presentaron en una escuela y preguntaron por un estudiante de cuarto grado.

De acuerdo con los defensores de los inmigrantes, la presencia de los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en las escuelas se suma a las preocupaciones que tienen los maestros como los recortes de los programas de almuerzos escolares y los programas de educación especial en línea.

La visita de los agentes del ICE a un centro educativo de Queens, en Nueva York, fue reportada la semana pasada por los funcionarios escolares, quienes rechazaron colaborar con el oficial.

Los agentes se presentaron y preguntaron por un niño de cuarto grado.

Los maestros mostraron su preocupación, al afirmar que los oficiales del ICE no solamente buscan a los inmigrantes adultos, sino que también tienen como objetivo los niños.

El incidente ocurrió el 10 de mayo pasado en la P.S. 58 The School of Heroes en Maspeth, Queens.

Las autoridades escolares dejaron a los funcionarios de ICE en la puerta y no les abrieron.

“Estamos investigando este incidente y estamos proporcionando a las escuelas información adicional sobre nuestro protocolo y más capacitaciones”, declaró la canciller de la ciudad de Nueva York, Carmen Fariña.

“Todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, son bienvenidos en las escuelas públicas de Nueva York, y los padres deben estar seguros de que haremos todo lo posible para proteger a los estudiantes, al personal y a las familias”, agregó la funcionaria.

La ley estatal de Nueva York autoriza a los estudiantes de entre 5 y 21 años a una educación pública gratuita, independientemente del estatus migratorio.

Esta es la primera vez que el ICE se presenta en una escuela pública de Nueva York desde que la Ciudad promulgó una política para negar la entrada a los agentes federales sin órdenes judiciales.

“No permitimos la entrada a los agentes de inmigración en las escuelas porque creo que los padres tienen tanto miedo en este momento y están preocupados de que un oficial pueda entrar literalmente a un edificio escolar y llevarse a su hijo, queremos que sepan que eso no lo vamos a permitir”, declaró el alcalde de Blasio.

Un portavoz de los U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) declaró que el propósito de la visita de los agentes a la escuela era verificar hechos sobre la inscripción del estudiante en conexión con una solicitud de beneficios de inmigración, pero algunos padres de familia se mostraron incómodos sobre el incidente.

Una madre, que pidió no ser identificada, expresó que no le gustaba la idea de que el ICE entrara en las escuelas y estuvo de acuerdo con la negativa del centro educativo de no permitir la entrada a los agentes federales.

“La presencia de los oficiales deja un mal efecto en la experiencia de los niños y para las escuelas. Es algo que no debería estar pasando”, expresó la madre.

Los funcionarios de la Ciudad también se mostraron preocupados por el incidente.

“Como madre, estoy profundamente preocupada y horrorizada por este intento por parte de los agentes federales de inmigración de buscar a cualquier niño en nuestras escuelas”, señaló la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz.

“Los funcionarios de la escuela hicieron lo correcto siguiendo los protocolos apropiados de la administración de la Ciudad, deteniendo a los agentes en la puerta y protegiendo a los estudiantes”, añadió.