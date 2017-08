Nueve casos de salmonella reportados en Connecticut

STAMFORD.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están investigando un brote de salmonella en varios estados, relacionado con las aves de corral.

A nivel nacional, un total de 961 personas en 48 estados han contraído la enfermedad, según los CDC.

Connecticut es uno de los estados que ha reportado nueve casos de Salmonella.

De las 961 personas afectadas, 215 han sido hospitalizadas y se ha reportado una muerte.

El brote más reciente de la enfermedad comenzó el 31 de julio pasado informó la agencia.

El contacto con las aves de corral vivas o su entorno puede hacer que la gente contraiga infecciones por salmonella.

Las aves de corral vivas pueden portar bacterias de salmonella, aunque parezcan sanas y limpias, sin signos de enfermedad, señalaron los CDC.

CONSEJOS

• Siempre lávese las manos con jabón y agua inmediatamente después de tocar aves de corral vivas o cualquier cosa en el área donde viven y vaguen.

• Los adultos deben supervisar el lavado de manos de los niños pequeños.

• Use desinfectante para las manos si el agua y el jabón no están disponibles.

• No deje que las aves de corral vivas dentro de la casa, especialmente en las zonas donde la comida o la bebida se prepara, se sirve o se almacena.

• No permita que los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años o las personas con sistemas inmunológicos debilitados de condiciones como el tratamiento del cáncer, el VIH/SIDA o los trasplantes de órganos, manipulen o toquen pollitos, patitos u otras aves vivas.

• No coma ni beba en el área donde viven o vagan las aves.

• Evite besar sus pájaros o que tengan contacto con su boca.

• Manténgase al aire libre al limpiar cualquier equipo o materiales usados ​​para criar o cuidar aves de corral vivas, como jaulas o contenedores de comida o agua.

• Compre pájaros de los criaderos que participan en U.S. Department of Agriculture National Poultry Improvement Plan (USDA-NPIP) U.S. voluntarySalmonella Monitoring Program. Este programa tiene como objetivo reducir la incidencia de salmonella en las aves de corral, lo que ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad entre las aves de corral y las personas.