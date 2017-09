Nuevas tarjetas de Medicare eliminarán riesgo de robo de identidad

Las tarjetas no tendrán el número de Seguro Social para evitar fraudes en su uso

HARTFORD.- La Connecticut Better Business Bureau anunció que las nuevas tarjetas de Medicare que se lanzarán en la primavera de 2018 ayudará a proteger a unos 57 millones de personas mayores inscritas en el seguro de salud contra el robo de identidad.

Las tarjetas existentes de Medicare contienen el número de Seguro Social de los beneficiarios, un elemento central del robo de identidad.

Sin embargo, a partir de marzo de 2018, los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) comenzarán a emitir las nuevas tarjetas de Medicare para los beneficiarios nuevos y existentes.

El número de Seguro Social será reemplazado por un Identificador de Medicare Beneficiary Identifier (MBI), que consta de 11 letras mayúsculas y números.

“Los beneficiarios de Medicare que llevan sus tarjetas consigo corren un mayor riesgo de robo de identidad que el resto de la población, por lo que este es un gran cambio positivo que los protege. Ellos entienden el riesgo de seguridad y han sido muy claros sobre su deseo de que su número de Seguro Social no puedan verse en sus tarjetas”, manifestó el portavoz de la Connecticut Better Business, Howard Schwartz.

“Las tarjetas con el nuevo MBI no representan el riesgo de robo de identidad si caen en manos de la persona equivocada por robo o pérdida. La eliminación del número de Seguro Social es un paso útil en la prevención de la exposición de ese número importante”, agregó el vocero de la BBB.

La fecha límite de la iniciativa de reemplazo de las tarjetas de Medicare es abril de 2019. Al recibir las nuevas tarjetas, los beneficiarios reciben instrucciones de destruir sus antiguas.

La Better Business Bureau advirtió que los estafadores pueden tratar de aprovecharse de la inminente conversión haciéndose pasar por representantes de Medicare por lo que los beneficiarios deben estar alerta y evitar ser engañados.

“¿Hay alguien llamando a su casa, reclamando ser de Medicare, y pidiendo su número de Seguro Social o información bancaria? Inmediatamente cuelgue. Eso es una estafa. En primer lugar, Medicare no le llamará y nunca solicitará su número de Seguro Social o información bancaria”, indicó la agencia.

“¿Alguien te pide que pagues tu nueva tarjeta? Eso es una estafa. Su nueva tarjeta de Medicare es gratis”, aclaró la BBB.

“¿Alguien amenaza con cancelar sus beneficios si no renuncia a la información o dinero? También una estafa. Las nuevas tarjetas de Medicare se enviarán por correo automáticamente. No habrá cambios en sus beneficios”, explicó Schwartz.

Más detalles sobre el programa de reemplazo de la tarjeta de Medicare serán publicados en una campaña de información a medida que se acerca la fecha de implementación, declaró la BBB

Para mayor información pueden ingresar a la web www.cms.gov.

Las nuevas tarjetas de Medicare ayudarán a proteger a unos 57 millones de personas mayores inscritas en el seguro de salud contra el robo de identidad.