Nueva ley para aumentar diversidad de maestros en las escuelas

HARTFORD – El gobernador Dannel Malloy firmó en ley un proyecto estatal que mejorará el reclutamiento y retención de maestros de las minorías (entre ellos hispanos) en un esfuerzo por aumentar la diversidad en el aula y asegurar que el Estado pueda continuar proporcionando una educación de calidad para todos sus estudiantes.

La comisionada del Departamento de Educación, Dianna Wentzell y el Gobernador llevaron a cabo una mesa redonda sobre el tema esta semana en la Carmen Arace Middle School de Bloomfield para destacar estos esfuerzos.

De acuerdo con los datos más recientes, disponibles en EdSight, un portal de datos de educación interactivo del Estado, aproximadamente el 44 por ciento de los estudiantes de Connecticut pertenecen a las minorías, mientras que sólo el 8.3 por ciento de los educadores son hispanos o de otras etnias que no son blancas.

La legislación, Ley Pública 16-41 (An Act Concerning the Recommendations of the Minority Teacher Recruitment Task Force), incluye varias disposiciones destinadas a aumentar la diversidad.

Las disposiciones son el establecimiento del Minority Teacher Recruitment Policy Oversight Committee dentro del Departamento de Educación, que llevará a cabo un estudio anual de los estudiantes sobre la eficacia de los programas de contratación de los maestros de las minorías en el Estado, agregó Malloy.

Además, requiere que el Departamento de Educación informe anualmente sobre la eficacia de los programas de contratación de maestros de las minorías utilizando métodos de rendición de cuentas basada en los resultados, se informó.

Otra de las disposiciones es la eliminación de un resultado satisfactorio en el examen de la praxis como requisito para obtener la licencia de educadores y en su lugar se requiere la puntuación que se puede utilizar como un requisito de entrada en los programas de preparación.

Además, se requiere que el Departamento de Educación revise y apruebe las propuestas para crear una ruta alternativa a los programas de certificación para el personal de apoyo escolar y la adjudicación de los certificados de educadores para los solicitantes calificados que completen los programas.

La ley también busca la eliminación de los obstáculos para la concesión de un certificado de educador de maestros fuera del Estado y la modificación de los criterios para los acuerdos interestatales de certificación de maestros.

La legislación es parte de un esfuerzo mayor, a largo plazo, para aumentar la diversidad y mantener la alta calidad de la población docente de Connecticut. En el pasado reciente, el Estado ha adoptado medidas concretas para asegurar que cada estudiante tenga acceso equitativo a los excelentes maestros cuya diversidad refleja su propia cuenta, finalizó Malloy.