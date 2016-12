Niños latinos, mayores beneficiarios de Obamacare

WASHINGTON.- Un nuevo estudio publicado esta semana reveló que los niños latinos figuran entre los principales beneficiarios de la Affordable Care Act (ACA), conocida como Obamacare.

El reporte también destacó que el número de niños hispanos sin cobertura médica también registró una drástica caída.

Según el Georgetown University Center for Children and Families (CCF), el número de niños latinos sin seguro médico se ha reducido del 11.5 por ciento en 2013 al 7.5 por ciento en 2015, siendo la caída más marcada que se haya registrado para menores hispanos,

El reporte, elaborado junto con el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), reveló que porcentaje de niños latinos que cuentan con un seguro médico o de salud alcanzó un récord histórico de 92.5 por ciento, dos años después de que entraran en efecto las disposiciones principales de la Affordable Care Act (ACA).

Pese a lo anterior, el número de menores latinos sin seguro médico continúa siendo más alto que cualquier otro grupo de niños en los Estados Unidos.

La directora ejecutiva de la Georgetown University, Joan Alker, indicó que uno de los logros más significativos de las últimas dos décadas ha sido el progreso que ha logrado los Estados Unidos en afrontar la situación insostenible que representa el número de niños que no tienen cobertura de salud.

Lamentó que justo cuando el país está a punto de lograr que todos los menores tengan el seguro médico que necesitan para mantenerse saludables, se vislumbra que el Congreso de los Estados Unidos pueda eliminar el Obamacare.

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, expresó que uno de sus propósitos era eliminar y remplazar el Obamacare, para hacerlo más amplio, sin embargo, no tiene el poder ejecutivo para hacerlo y debe tener el respaldo del Congreso de los Estados Unidos.

Aunque su plan es eliminar o cambiar el Obamacare, adelantó que mantendría la disposición que impide a las aseguradoras negar cobertura médica a personas con enfermedades preexistentes.

El Consejo Nacional de la Raza (NCLR), hizo notar que el aumento en el porcentaje de niños latinos que están cubiertos por un seguro médico es parte de una tendencia positiva que representa un aumento en el número total de niños que tienen seguro médico o de salud.

La institución señaló que la la Affordable Care Act (ACA) del presidente Barack Obama aceleró las tendencias positivas, pero a pesar de las mejoras, el porcentaje de los niños latinos que no cuenta con un seguro médico todavía es desproporcionado, en comparación con otro grupo de menores de otras etnias.

De acuerdo con el estudio, los niños latinos representan el 25 por ciento de la población total de niños, pero son el 39 de los niños se encuentran sin cobertura médica.

El reporte reveló que más de dos tercios de todos los niños latinos que no tienen cobertura de salud viven en sólo seis estados, es decir, que hay 800 mil niños latinos que no tienen seguro médico en los estados de Texas, California, Florida, Arizona, Georgia y New Jersey.

El estudio señaló que en todos los estados antes mencionados, hubo una disminución del número de niños latinos sin seguro médico entre 2013 y 2015, por lo que es urgente mantener el Obamacare, con el fin de que todos los menores hispanos tengan la cobertura médica que necesitan para mantener una buena salud.