Millones de hispanos no mantienen bajo control su presión arterial

WASHINGTON DC (EFE).- Cinco millones de adultos mayores estadounidenses no controlan su presión arterial, condición que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas renales e incluso la muerte y que afecta en mayor proporción a los hispanos, según un informe divulgado esta semana por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El reporte indica que al menos cinco millones de personas mayores de 65 años inscritas a Medicare no toman medicamentos para controlar la presión arterial adecuadamente.

“Una simple medida puede evitar consecuencias potencialmente mortales: tomar sus medicamentos para la presión arterial como se los recetaron”, declaró el director de los CDC, Tom Frieden.

La comunidad hispana tiene el mayor porcentaje de personas con presión sanguínea alta (hipertensión), de todos los grupos étnicos. Hay más muertes relacionadas con la hipertensión reportadas entre hispanos, que en otros grupos étnicos, debido a la falta de conciencia sobre la gravedad y el tratamiento de esta enfermedad.

La hipertensión, también conocida como presión arterial o sanguínea alta, mueve la sangre por las arterias a una presión superior a la normal, lo que puede ser muy peligroso si no es tratada. La hipertensión arterial es común en los hispanos, más que en otras razas, debido a la falta de conciencia, no tener seguro de salud, la pobreza, los hábitos de comer, beber o fumar. Hoy en día muchos hispanos están siendo diagnosticados con presión sanguínea alta, con mayor frecuencia, debido a la falta de visitas al médico y tratamiento tardío por desconocimiento de la enfermedad. Esta enfermedad silenciosa rara vez presenta algún síntoma pero, a veces, puede estar asociada con otras enfermedades como la diabetes, la obesidad y el colesterol alto, que es común en los hispanos.

La presión arterial normal es menos de 130/85 y cualquier lectura mayor de 140/90 es hipertensión en fase 1. Hay muchos riesgos y contribuciones a la presión arterial alta, como el tabaquismo, el consumo elevado de sal, beber demasiado alcohol, alimentos altos en grasas, el estrés, el colesterol alto o la ingesta de drogas. Los diversos factores de presión arterial alta pueden causar daños orgánicos graves, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

De acuerdo con las autoridades, siete de cada diez estadounidenses de 65 años o más tienen la presión arterial alta y casi la mitad de ellos no la tiene bajo control.

El estudio encontró que el porcentaje de personas inscritas en la Parte D de Medicare que no toman sus medicamentos para la presión arterial es más alto.

Los hispanos representan el tercer número con mayor prevalencia a no tener bajo control la presión arterial, con un 34 por ciento, solo precedidos por los nativos americanos que tuvieron un 39 por ciento y los afroamericanos con un 36 por ciento.

Las blancos, con un 24 por ciento y los asiáticos con un 26 por ciento fueron los dos grupos étnicos menos propensos a no controlar su presión arterial.

Asimismo, los investigadores determinaron que es en el sur de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes donde hay en general tasas más altas de personas que no toman los medicamentos para la presión arterial según lo indicado.

Por el contrario, Dakota del Norte, Wisconsin y Minesota tienen las tasas más altas de personas que sí toman sus medicamentos según lo indicado.

“Aunque el programa de medicamentos recetados de Medicare ha aumentado la asequibilidad y accesibilidad a los medicamentos recetados, aún se puede hacer para alentar a los beneficiarios de Medicare a que tomen sus medicamentos según las indicaciones”, declaró Sean Cavanaugh, administrador adjunto y director del Centro de Medicare.

Los CDC instaron a los servicios de atención médica a hablar con los pacientes sobre la importancia de mantener bajo control la presión arterial, además de llevar una alimentación saludable y hacer ejercicios para disminuir el riesgo de complicaciones.

“Los proveedores de atención médica pueden facilitar el tratamiento para ayudar a las personas a mantener su presión arterial controlada”, finalizó Cavanaugh.