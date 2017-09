Miles de jóvenes de Westchester participan en marcha por DACA

NUEVA YORK.- Miles de manifestantes provenientes de todo el estado de Nueva York, incluyendo el condado de Westchester, llenaron las calles de esta ciudad, en el área de Columbus Circle, en Manhattan, hasta llegar a la Trump Tower, para mostrar su apoyo a los inmigrantes en todo el país y defender la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

Casi 50 organizaciones, entre ellas de Westchester, llevaron a cabo el mitin, en previsión de un anuncio del presidente Donald Trump de que cumplirá con su promesa de campaña para poner fin al programa de la Acción Diferida, que permite a los jóvenes que emigraron a los Estados Unidos como niños permanecer en el país y trabajar. DACA es renovable cada dos años.

Muchos de los que se benefician del programa, conocidos como “Soñadores”, han estado ansiosos por su futuro.

“Nos hemos reunido para decir que tenemos que defender a DACA. No podemos permitirnos como un país que 800 mil jóvenes regresen a las sombras y quitarles su capacidad para apoyar a sus familias y ser miembros de pleno derecho de nuestras comunidades”, declaró Anu Joshi, director de política de inmigración de la New York Immigration Coalition (NYIC), en la manifestación.

La multitud se congregó en el Columbus Circle antes de marchar por la 59th Street con letreros coloridos, cantos en inglés y español, y una bandera LED-iluminada que decía “DEFEND DACA”.

Sosteniendo pancartas en las que se leía: “Todos somos inmigrantes”, “Amo a los inmigrantes” o “Unidos con los Dreamers”, inmigrantes latinos, asiáticos, afrodescendientes y cientos de estadunidenses anglosajones.se unieron para pedir que DACA no sea eliminado.

Otro pequeño grupo anti-DACA que se hizo presente presentes en el Columbus Circle fueron rápidamente abrumados por el grupo principal.

La marcha siguió hasta la esquina de la Trump Tower en la 57th Street y Fifth Avenue antes de dirigirse hacia el oeste a Broadway y volver a reunirse en Columbus Circle.

Los organizadores dijeron que aproximadamente 3 mil personas participaron en la marcha.

Angie Kim, una receptora de la DACA y organizadora comunitaria en el centro sin fines de lucro coreano MinKwon Center, dijo que llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad y que ha vivido en los Estados Unidos sin documentos legales durante 25 años.

“Todos los días estoy tratando de averiguar con mi familia lo que vamos a hacer si pierdo mi trabajo y lo que vamos a hacer para protegerme de la deportación”, indicó Kim.

Agregó que si Trump decide rescinde DACA, quiere ver al Presidente presionar por una legislación que proporcionaría un camino para aquellos que no tienen documentos.

Ismary Calderón, una estudiante en el John Jay College of Criminal Justice, expresó que fue capaz de trabajar y obtener una beca completa a través del programa DACA. Originaria de México, Calderón ahora vive en Staten Island y estudia español en John Jay.

“El programa me ha permitido estar aquí para levantar la voz y compartir la información sobre cómo este programa no es solo ayudar a los dreamers individuales, sino a todo el estado de Nueva York”, precisó.

Para César Boc, quien llegó a Estados Unidos de Guatemala a los 11 años de edad, DACA “le cambió la vida” porque le permitió tener una licencia de manejo, seguro médico y un empleo que le proporciona todos los beneficios contemplados ante la ley.

“Sería muy duro para mí si terminara DACA, y para mi familia, pues perdería mi empleo, mi seguro médico y mis beneficios”, aseguró Boc.