Más de 2 millones de votantes registrados en CT

NEW HAVEN.- La Secretaria del Estado, Denise Merrill, manifestó que los últimos números de registro de votantes en Connecticut quizás no puedan pronosticar los posibles ganadores el día de las elecciones, pero sí indicar su participación en las urnas.

Merrill informó que hasta el momento hay 2 millones 80 mil 383 votantes registrados en Connecticut y 261 mil 166 personas se registraron desde el inicio de 2016.

La fecha límite para registrarse para votar en línea o por correo es el 1º de noviembre. En persona, los votantes pueden registrarse el día de las elecciones.

La funcionaria indicó que hasta ahora hay un total de 785 mil 430 demócratas registrados para votar, 448 mil 759 republicanos y 820 mil 603 votantes no afiliados.

Eso significa que, a menos de una semana para que termine el período de inscripciones, los demócratas han registrado 17 mil 254 votantes más para esta elección presidencial en relación con los comicios de 2012, mientras que republicanos tienen 18 mil 195 votantes registrados más, comparados con número de los que participaron hace cuatro años.

De los que se han registrado para votar desde el comienzo del año en Connecticut, 97 mil 792 se han inscrito como demócratas, 49mil 609 como republicanos y 107 mil 708 como no afiliados.

Además, el Green Party ha registrado 277 nuevos votantes desde el comienzo del año y el Libertarian Party un total de 728.

Jill Stein es la candidata a Presidente en la boleta del Green Party y Gary Johnson aparece como candidato presidencial del Libertarian Party.

El presidente del partido Republicano de Connecticut, J. R. Romano, declaró que el número alto de votantes indica “la fuerte ansiedad que muchas personas en Connecticut están sintiendo. Es a causa de resultados fallidos del partido Demócrata en nuestro Estado”.

Romano agregó que “no hay duda de que existe una brecha de entusiasmo entre partidarios de Hillary Clinton y los partidarios de Donald Trump”.

A criterio de Romano “Hillary Clinton casi no tiene arrastre popular. Tenemos una seria oportunidad de tomar de nuevo la Asamblea General en el estado de Connecticut”.

En la actualidad, los demócratas tienen una mayoría de 87-64 en la Cámara de Representantes y una mayoría de 21-15 en el Senado Estatal.

El gobernador Dannel Malloy declaró no estar de acuerdo con la evaluación de Romano.

Malloy, quien también es presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, expresó no está de acuerdo con aquellos que creen que hay una “brecha de entusiasmo” con Clinton, al considerar que muchos votantes registrados como independientes en Connecticut votarían por Clinton por su propuesta de campaña.

Por su parte, Merrill comentó que este es el primer año que el Estado permitirá que los votantes se registren en persona el 8 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, pero “los votantes deben darse cuenta que se arriesgan a enfrentarse a filas muy largas. La forma más segura para asegurarse de que será capaz de votar es registrarse antes del 1º de noviembre, así sólo va directo a las urnas a ejercer el sufragio sin pensar en trámites previos”.

Para obtener más información acerca de cómo registrarse para votar o para comprobar su registro de votante, pueden visitar myvote.ct.gov.