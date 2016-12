Marchan para pedir que Westchester siga siendo un santuario para las familias

WHITE PLAINS.- Centenares de familias de Westchester se tomaron las calles de esta ciudad para llamar la atención en temas claves de la sociedad, destacados en la campaña presidencial de este año.

La igualdad racial, los derechos de género y el cambio climático introdujeron una lista de más de una docena de temas en la marcha Make Westchester a Sanctuary.

Nada Khader, directora ejecutiva de la WESPAC Foundation declaró que “creemos que el condado de Westchester debería ser un refugio para todos sus habitantes. Estamos descontentos con la retórica que hemos escuchado en la campaña presidenciales, así que este es el momento para que digamos ‘esto es lo que defendemos’.

Khader comentó que cerca de entre 200 y 300 manifestantes, de 20 organizaciones, estuvieron representados en la marcha para “afirmar la agenda progresista” para luchar por los derechos de las personas sin importar su raza, etnia, religión o estatus migratorio.

La marcha comenzó en las fuentes de la Renaissance Plaza en la Main Street y concluyó con un mitin frente a la estatua de Martin Luther King, Jr., fuera del Palacio de Justicia del condado de Westchester.

Cantando “La gente, unida, nunca será vencida” y “Sí podemos” mientras marchaban, la diversa multitud también dejó que sus carteles hablaran con leyendas como “Westchester da la bienvenida a los refugiados”, “Mantengamos a las familias unidas” y “Apoyemos a nuestros veteranos”.

Lena Anderson, presidenta de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de White Plains y Greenburgh, habló por los derechos de las personas de color.

Ella criticó el plan propuesto por el presidente electo Donald Trump para implementar una base de datos musulmana, entre otros mensajes durante su campaña.

“El presidente electo pudo haber ganado una campaña basada en la suposición errónea de que sólo a través de un retorno a la culturización racializada del pasado, los Estados Unidos pueden ser grande de nuevo, pero aquellos de nosotros que conocemos nuestra historia y tenemos un recuerdo de ese feo pasado pelearemos con cada centímetro de nuestro espíritu”, señaló Anderson.

Peter Bernstein, de Irvington, indicó que es injusto que los inmigrantes indocumentados no puedan tener una licencia para conducir en Nueva York.

“Es una carga para nuestros vecinos llegar a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, poder conducir a cualquier lugar sin temor. En la ciudad de Nueva York es distinto, ya que se puede tomar un metro o un autobús, pero en las partes más rurales de nuestro Condado y el Estado, el transporte público no es bueno”, subrayó Bernstein. “

La miembro de la Junta Municipal de de Ossining, Liz Feldman, asistió al mitin como política y como madre. Dijo que ha tratado con algunos temas de primera mano, incluyendo preocupaciones de inmigración y estabilización de alquileres.

Ella cree que los estadounidenses deben invertir en educar a los niños para lograr la unidad en el futuro.

“Si otras comunidades hicieron un esfuerzo para reunir a los niños y mostrar a las familias que la gente celebra unida como un grupo, tal vez las autoridades deberían para ser un poco más tolerantes el uno del otro”, indicó Feldman.

El alcalde de White Plains, Tom Roach, precisó que aunque se han tomado pocas medidas a nivel local o estatal, las voces de las personas están siendo escuchadas y deben continuar luchando por la igualdad.

“Ahora mismo, no tenemos ninguna acción concreta para responder, pero creo que es genial que la gente salga adelante y diga ‘quizás tengamos mucha cosa en contra, pero conocemos nuestros derechos y vamos a defenderlos”, apuntó Roach.