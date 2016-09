Madres aprenden sobre el abuso sexual y cómo proteger a sus hijos

Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de cumplir 16 años

STAMFORD.- La organización CRISOL-Acuarela, Arte y Cultura llevó a cabo el foro “Lo que los padres deben saber acerca del abuso sexual” en el que las madres presentes aprendieron acerca del abuso sexual en los niños, cómo identificar el peligro y donde conseguir ayuda.

La exposición, que se llevó a cabo en Neighbors Link Stamford (NLS), estuvo a cargo de Ivonne Zucco, directora ejecutiva de The Center for Sexual Assault Crisis Counseling and Education.

Zucco comenzó la charla explicando que el abuso sexual es cuando un niño está siendo forzado, engañado o intimidado en cualquier tipo de actividad sexual.

De acuerdo con la expositora, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de cumplir 16 años. La edad promedio del comienzo de las relaciones de abuso sexual es de los 8 a los 12 años y el 90 por ciento de las víctimas, entre las edades de 0 a 12 años conocen a su atacante.

“El abuso sexual en los niños se da con el propósito de la estimulación sexual mientras que el incesto es la actividad sexual entre los miembros de la familia”, agregó la directiva.

La profesional indicó que el asalto sexual infantil implica que un niño sea obligado, engañado o intimidado en cualquier tipo de actividad sexual, por ejemplo, exponer a un menor a cualquier cosa sexualmente inapropiada y esto incluye el comportamiento o no con contacto físico.

Otra situación de este tipo son los avances sexuales, que es el intento de ganar confianza y amor para propósitos sexuales y la explotación sexual, que es cuando un niño es victimizado para fines de ganancia o beneficios, por ejemplo, la prostitución infantil, añadió Zucco.

Los comportamientos de abuso sin contacto físico son mostrar pornografía a un niño, exponer los órganos genitales a un menor, tomar fotografías de un niño en poses sexuales y provocativas, obligar a un menor a mirar o escuchar actos sexuales, involucrar a un pequeño en conversaciones sobre sexo o conceptos sexuales, llamadas telefónicas obscenas y voyerismo (observar a las personas en situaciones eróticas con el fin de obtener excitación sexual), precisó la directiva.

Por su parte, los comportamientos de abuso con contacto físico son tocar los genitales de un niño para obtener placer sexual, hacer que un niño toque los genitales de una persona, forzar a un menor a prostituirse y hacer que un niño participe en juegos sexuales, declaró la profesional.

Víctimas no reportan el abuso

Zucco declaró que muchos niños no hablan sobre el abuso sexual porque ellos no tienen el vocabulario para describir lo que les ha sucedido y no se dan cuenta que el comportamiento es abusivo. Además, es posible que hayan hecho un pacto secreto con su abusador o tienen sentimientos de culpabilidad y vergüenza.

Usualmente los menores pueden estar confundidos o han sido engañados por mentiras que mientras el abuso como “normal” (esto es lo que la gente hace cuando se tienen cariño), expresó la directiva.

De acuerdo con la expositora, muchos menores a veces tienen miedo de que nadie les va a creer o han sido amenazados por sus abusadores, incluso muchos niños piensan que el abuso es un castigo que se merecen o han sido sobornados con objetos como regalos, dinero o atención,

Además, los niños tienen miedo de que sin dicen algo pueden separar a la familia, a veces no tienen a quien decirle o todavía sienten cariño o a man a la persona que los abusa.

¿Qué hacer como padre de familia?

La directiva advirtió a las madres presentes que nunca es demasiado temprano o tarde para darle poder a sus hijos, ya que “la educación para la prevención es esencial para detener este crimen, que es uno de los menos reportados a las autoridades”

“Es importante que los padres se mantengan pendientes de los posibles síntomas de abuso sexual y que examinen las relaciones de amistad de sus hijos con sus amigos y adultos”, comentó Zucco.

Asimismo, es importante explicarle a los niños que está bien decir “No” cuando alguien hace algo que a ellos no les gusta y respetar los límites personales de sus hijos y no obligarlos a hacer cosas (dar abrazos o besos) si ellos se sienten incomodos por alguna razón.

“Use nombres apropiados para referirse a las partes intimas y evite llamarlas ‘sucias’ o formar un concepto negativo en cualquier sentido”, recomendó la profesional.

Agregó que “hable de contactos (toques) que son ‘Ok’ y no ‘Ok’ en ves de decir ‘bueno o malo’ para no predisponer al niño y evite fomentar que sus hijos guarden secretos. Enséñele que los secretos sobre los toques no esta bien”, enfatizó Zucco.

La expositora apuntó que “es importante que los padres creen un ambiente seguro y sin prejuicios en donde sus hijos sepan a quien le pueden pedir ayuda, creen un plan familiar, pongan en la lista los recursos de la comunidad para reportar el abuso y hablar de temas difíciles como el abuso sexual con otros adultos”.

PARA SABER

• Las víctimas de abuso sexual pueden llamar al The Center for Sexual Assault Crisis Counseling and Education al 203-348-9346 o a la línea de emergencia de 24 horas al 888-568-8332. También pueden ingresar a la web thecenter-ct.org.

• Además, pueden llamar al Departamento de Niños y Familia al 800-842-2288 o al Departamento de Policía local.

Ivonne Zucco (derecha), directora ejecutiva de The Center for Sexual Assault Crisis Counseling and Education explica a las madres presentes acerca del abuso sexual en los niños, como identificar el peligro y donde conseguir ayuda. (Foto: EL SOL News).