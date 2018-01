Luciana le pide a Trump que no cancele el TPS

STAMFORD.- La inmigrante salvadoreña Luciana Sandoval le pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no cancele el Estatus de Protección Tempotal (TPS), al considerar que las personas vienen a trabajar a este país para sacar a sus familias adelante y sin el alivio migratorio sus sueños podrían “esfumarse”.

Sandoval, quien llegó a los Estados Unidos en 2001 de su natal Cojutepeque, El Salvador, en entrevista a EL SOL News declaró que anteriormente tenía TPS pero desde hace varios años no ha podido solventar su situación migratoria.

Declaró sentirse preocupada porque tiene varios familiares con el TPS. Mantiene la esperanza de que Trump cambie su decisión de cancelar el alivio migratorio y lo mantenga para la tranquilidad de muchas familias inmigrantes.

“Estamos preocupados, era algo que no lo esperábamos. Ya sabíamos que era temporal, pero no pensábamos que lo iba a cancelar ahora, tan pronto. Debe de existir una solucion. El TPS no lo dio el Presidente, fue aprobado por el Congreso, por lo que no es tan fácil quitarlo. Tenemos fe que se puede hacer algo

Ya es tiempo que a los inmigrantes no sólo nos estén quitando sino que ya es tiempo de que nos den”, agregó la inmigrante.

Consideró que mantener el TPS y otros alivios migratorios beneficia a la economía de los Estados Unidos y ayudar a los inmigrantes es algo positivo para este país.

Sandoval comentó a este semanario que “nuestro país no está apto para recibir a miles de inmigrantes. Es dificil adaptarse, nuestros hijos nacieron aquí en los Estados Unidos. Aunque se pueda hacer una carta donde se diga que el padre otorga el cuidado de sus hijos a otra persona, nadie se va a quedar con hijos que no son suyos, la situacion no está para eso. Ningun padre va a querer dejar a sus hijos con un extraño”.

Agregó que “si para un adulto es dificil regresar a su país y readaptarse, lo es mucho más para un niño, por lo que pido al presidente Trump que no cancele el TPS, que lo mantenga porque los inmigrantes ayudamos economicamente a este país, pagamos impuestos y no hacemos ningún mal”.

“Las remesas que se mandan de aquí benefician a nuestro país. Allá no hay trabajo, hay gente que es graduada con títulos universitarios y no pueden trabajar. Obtener un título no es orgullo porque se termina guardando. Muchos inmigrantes en los Estados Unidos trabajan de lo que no se han graduado lamentablemente”, declaró la inmigrante.

Sandoval comentó que “sin el alivio migratorio esto se convierte en un trauma para los niños. Las familias que han sido separadas han vivido un momento duro. Se viene una situación dificil, todos estamos preocupados, con mucha incertidumbre”.

Precisó que “Muchos por deseperacion se van a su país pero qué vida les espera allá, no les queda de otra que regresar de nuevo aquí”.

Reveló que “en mi caso no pude obtener mi TPS porque mis hijos estaban pequeños en aquel momento y yo no trabajaba. Yo tenía ignorancia porque no tenía a nadie que me dijera qué hacer. Antes pagaban poquito y mandábamos dinero a nuestro paises”.

Sandoval vinó a los Estados Unidos hace 16 años. Primero vivió en New Jersey, luego se mudó a Bridgeport y ahora vive en Danbury.