¿Los edulcorantes artificiales podrían aumentar la obesidad?

Los edulcorantes artificiales podrían ser menos útiles de lo que muchos creen para ayudar a las personas a perder peso y a evitar los problemas de salud asociados con el exceso de peso, sugiere una nueva revisión de las evidencias.

El aspartamo, la sacarina, la sucralosa y otros edulcorantes artificiales no condujeron a una pérdida significativa de peso en más de mil participantes de siete ensayos clínicos, señaló la investigadora líder, Meghan Azad, profesora asistente de pediatría en la Universidad de Manitoba en Canadá.

Al mismo tiempo, los datos combinados de 30 estudios observacionales en que participaron más de 400 mil personas mostraron que los edulcorantes artificiales se asocian con la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y los problemas de salud cardiaca. Pero los estudios observacionales no pueden probar una relación causal.

Esos resultados son “más o menos lo opuesto de lo que estos productos buscan”, dijo Azad. “Debe hacer que la gente piense y se cuestione si de verdad es necesario comer esos edulcorantes artificiales”.

Pero es posible que esta revisión de las evidencias esté culpando a los edulcorantes artificiales de problemas de salud que se pueden atribuir a una dieta por lo demás mala o a otras opciones malsanas de estilo de vida, argumentó el Consejo de Control de las Calorías (Calorie Control Council). El grupo representa a la industria de la comida y las bebidas bajas en calorías y de calorías reducidas.

“Los edulcorantes bajos en calorías son una herramienta que ayudan a ofrecer un sabor dulce sin calorías, para abordar un aspecto de la ingesta calórica”, comentó en una declaración el presidente del consejo, Robert Rankin. “Las preferencias del gusto son un componente importante de los hábitos dietéticos, pero una gestión exitosa del peso amerita una estrategia bien redondeada”.

Esas estrategias deben tomar en cuenta no solo las preferencias dietéticas, sino también la actividad física y las consideraciones médicas, añadió Rankin.

Los siete ensayos clínicos combinados mostraron que los edulcorantes artificiales no tenían ningún impacto en el índice de masa corporal (IMC) de una persona, reportaron los investigadores. El IMC es una medida de la grasa corporal basada en la estatura y el peso.

Al mismo tiempo, los 30 estudios observacionales mostraron que durante un seguimiento promedio de 10 años, las personas que usaban edulcorantes artificiales de forma regular tendían a desarrollar problemas de salud asociados con el exceso de peso.

“Ahora mismo, el azúcar es el centro de atención como el culpable de causar obesidad y diabetes”, dijo Azad. “Se le dice a todas las personas que no coman azúcar, y punto. Así que es una suposición razonable que se puede usar un sustituto del azúcar. Esto plantea que quizá no se deba hacer esa sustitución inmediata antes de que tengamos evidencias”.

Las teorías sobre por qué los edulcorantes artificiales quizá no ayuden a perder peso tienden a girar en torno a dos escuelas de pensamiento, dijo Azad.

Una escuela sostiene que los edulcorantes podrían influir de forma malsana en la conducta de las personas que hacen dieta.

Por ejemplo, una persona que toma un refresco sin calorías quizá sienta que puede comer alimentos ricos en calorías, anotó Azad. Los edulcorantes artificiales también podrían fomentar el gusto por lo dulce de una persona, haciendo que sea más probable que se consienta comer alimentos azucarados.

La otra escuela plantea que los edulcorantes artificiales podrían influir en el cuerpo en sí, de alguna manera que todavía se desconoce, dijo Azad. Los edulcorantes podrían alterar la forma en que los microbios intestinales funcionan en la digestión de los alimentos, o quizá cambiar el metabolismo del cuerpo con el tiempo al enviar repetidamente señales falsas de que se está consumiendo algo dulce.

Pero Azad concurrió en que los estudios que vinculan los edulcorantes artificiales con problemas de salud tienen limitaciones.

“En realidad, la moraleja de este estudio es que necesitamos más investigación, porque no hay muchas evidencias sobre los efectos a largo plazo”, señaló. (HealthDay)