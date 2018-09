Lili Estefan afirma que fue víctima de extorsión

Lili Estefan revela que fue chantajeada con fotos muy comprometedoras de su ex esposo, y que se decidió comprarlas para evitarles un dolor mayor a sus hijos.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ asistió al programa conducido por Tanya Charry, de Univisión, donde la productora Mariela Cardona, quería que sus invitados narraran el día en que habían sido noticia, y en este caso, Estefan tuvo que hablar del penoso capítulo de la infidelidad de su esposo.

Estefan reveló que un paparazzi tomó varias fotos de su ex Lorenzo Luaces con una mujer, para luego extorsionarla: “Cuando esto pasa, ‘El Gordo y La Flaca ‘ no compra las fotos, pero tanto yo como Lorenzo llegamos al acuerdo de comprarlas. Por mis hijos tomamos la decisión de adquirir esas fotos. Lorenzo me pidió que lo dijera porque quería que el paparazzi lo supiera, nos están chantajeando, si sales públicamente y lo dices, lo detienes, esto puede cambiar”

La rubia conductora agregó: “No sabía si iba a regresar a la televisión, porque veía a la familia tan fragmentada… y me digo: ‘todos los hombres hacen lo mismo’, ahora le ha tocado a él pasarlo públicamente, y no es que me sintiera yo culpable, pero un paparazzi le hizo esto porque él se casó con una figura pública”.