Legisladores posponen votación sobre proyecto que protege a los indocumentados

WHITE PLAINS.- La Junta de Legisladores del condado de Westchester pospuso para el 7 de agosto la votación sobre un proyecto para proteger a los inmigrantes indocumentados, conocido como la Immigrant Protection Act.

La votación originalmente iba a llevarse a cabo el 17 de julio pasado, sin embargo, los legisladores decidieron celebrarla en su próxima reunión en agosto.

La líder de la mayoría, Catherine Borgia, una demócrata de Ossining, manifestó que aunque estaba “bastante decepcionada” por no celebrarse la votación en la fecha establecida, comprendió que algunos de sus colegas necesitaban más tiempo para revisar la legislación.

Introducido por el comité demócrata de la Junta de Legisladores, la Immigrant Protection Act impide que el condado de Westchester use cualquiera de sus recursos para ayudar en las investigaciones federales basadas en raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico o nacional.

La junta tiene como propósito llegar a un acuerdo sobre el lenguaje de la legislación antes de la votación final del próximo mes.

“Es una medida muy importante dado lo que está sucediendo en la comunidad de Westchester y a nivel nacional, además de las preocupaciones que tenemos como personas que vivimos en el Condado”, expresó el presidente de la Junta de Legisladores, Michael B. Kaplowitz.

La ley sigue un modelo establecido por el fiscal general del Estado, Eric Schneiderman, dirigido a proteger a las comunidades de inmigrantes.

Las disposiciones modelo aclaran que la aplicación de la ley local puede limitar su participación en las actividades federales de aplicación de la inmigración de varias maneras como negarse a hacer cumplir las órdenes federales no judiciales de inmigración a lo referente a los civil, negar las solicitudes federales para que los detenidos permanezcan sin custodia más de 48 horas, limita el acceso de los agentes federales a las personas actualmente bajo custodia y limita la recopilación de información que se utilizará exclusivamente para la aplicación federal de la inmigración.

Por su parte, el legislador Ben Boykin, un demócrata de White Plains, declaró que “este proyecto de ley no prohíbe que el Condado cumpla con las órdenes federales. Es un proyecto de ley que asigna los recursos y el personal de los contribuyentes de Westchester para ser utilizados estrictamente para los propósitos del condado”.

La Immigrant Protection Act también codifica una orden ejecutiva emitida por el ex ejecutivo del Condado, Andrew Spano en 2006, que puso un sistema en vigor con respecto a la aplicación de la ley de inmigración.

“Estoy deseando tener una legislación que proteja a los inmigrantes del condado de Westchester, así como establecer un tono para el Condado para que entendamos que la política del miedo no tiene ningún negocio aquí en Westchester”, agregó Borgia.

El legislador republicano James Maisano expresó que la Junta tiene como objetivo pasar las siguientes semanas antes de la próxima reunión de trabajo para mejorar la ley, añadiendo que ambos lados del pasillo están comprometidos con una votación en agosto.

La ley requeriría el visto bueno de nueve de los 17 miembros de la Junta para ser aprobada. Sin embargo, los demócratas de la Junta están preocupados de que el ejecutivo del Condado, Robert Astorino, vete la legislación si pasa.

Para anular su veto, el proyecto de ley necesitaría la aprobación de 12 miembros de la Junta de Legisladores.

La Junta del Condado está compuesta por nueve demócratas, siete republicanos y un conservador.