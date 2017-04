Legislación brinda matrícula universitaria gratuita para las familias de clase media

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo firmó la legislación que promulga las Excelsior Scholarships, el primer programa de este tipo en el país que proporciona matrícula universitaria gratuita en las universidades públicas de Nueva York para las familias que ganan hasta 125 mil dólares al año.

La legislación fue aprobada como parte del presupuesto para el Año

Fiscal 2018 y fue la primera propuesta del Gobernador en su discurso estatal de 2017.

El Presupuesto también incluye 8 millones para proporcionar recursos

educativos abiertos, incluidos libros electrónicos para los estudiantes de las State University of New York (SUNY) y City University of New York (CUNY) como ayuda para sufragar el costo de los libros de texto.

El Gobernador firmó la legislación en el LaGuardia Community College, junto con la ex candidata presidencial por el partido Demócrata, la secretaria del Estado, Hillary Clinton.

Cuomo declaró que “al proporcionar la matrícula universitaria gratuita a miles de neoyorquinos de clase media, estamos restaurando la promesa del sueño americano para la próxima generación y forjando un camino audaz hacia adelante”.

Agregó que “hoy en día la educación universitaria es una necesidad para tener éxito en la economía actual. Por este motivo, me siento orgulloso de firmar esta legislación, primera en el país, que hará que la educación universitaria sea accesible, fortalecerá a la clase media y creará un futuro mejor para todos los neoyorquinos”.

Por su parte, el senador Bernie Sanders sostuvo que “todos los estadounidenses,

independientemente de sus ingresos, deben tener el derecho a recibir una educación superior. En una economía global competitiva, con rápidos cambios en la tecnología, debemos hacer que la matrícula para las universidades y los institutos de enseñanza superior públicos sea gratuita. Felicito al estado de Nueva York por ayudar a llevar a la nación en esa dirección”.

Hillary Clinton expresó que “el estado de Nueva York ha sido durante mucho tiempo pionero en educación. Dar este próximo paso para hacer que la

matrícula universitaria sea gratuita para las familias trabajadoras es lo correcto y lo más inteligente para hacer. Me sentí orgullosa de presentar este plan durante mi campaña presidencial, y estoy muy entusiasmada de que se haya vuelto una realidad en Nueva York. Espero que los estudiantes, las familias y los educadores en todo nuestro país continúen hablando sobre este tema, y pidiendo a más estados que sigan su ejemplo”.

Bajo el programa de Excelsior Scholarships, casi el 80 por ciento, o 940 mil familias y personas de clase media que ganan hasta 125 mil dólares por año, califican para asistir a la universidad con la matrícula gratuita en cualquier carrera de dos o cuatro años en CUNY y SUNY en el estado de Nueva York, destacó Cuomo.

En el condado de Westchester un total de 92 mil 333 familias son elegibles para solicitar el programa, es decir, el 63 por ciento del total.

El nuevo programa se introducirá gradualmente en tres años, comenzando para los neoyorquinos hasta con 100 mil dólares anualmente en el otoño de 2017, aumentando a 110 mil en 2018 y alcanzando los 125 mil en 2019.

Los becarios deben estar matriculados a tiempo completo y tener un porcentaje de 30 créditos por año (incluidos los semestres de verano y enero) para recibir la financiación.

El programa, sin embargo, incluye una flexibilidad incorporada para que cualquier estudiante que enfrenta dificultades puede pausar y reiniciar el programa, o tomar menos créditos un semestre que otro.

Se requiere que los estudiantes mantengan un promedio de calificaciones necesario para la terminación exitosa de sus cursos, ya que, como el programa hace una gran inversión en el mayor activo del Estado como lo sin los jóvenes, los académicos estarán obligados a vivir y trabajar en el Estado, ya que recibieron la beca mientras estaban en la escuela, indicó Cuomo.

El 84 por ciento de los estudiantes de SUNY y CUNY permanecen en Nueva York después de la graduación.

El presupuesto proporciona un récord de 7 mil 500 millones de dólares en apoyo total a la educación superior, un aumento de 448 millones de dólares, o 6.3 por ciento, con respecto al año pasado.

Se conoció que \estas iniciativas se basan en el compromiso del Gobernador de hacer que la universidad sea asequible para todos los estudiantes del Estado, incluyendo el programa de perdón de préstamos “Get On Your Feet” que permite a los graduados universitarios elegibles que viven en Nueva York no pagar por sus préstamos estudiantiles para los dos primeros años de la escuela.