Laura Bozzo se niega a pagar el monto que le exige el SAT por impuestos

Laura Bozzo se encuentra en graves problemas con el fisco, pero ahora en México, y dice que por errores de sus abogados y contadores, no está dispuesta a pagar el monto que le es requerido.

La conductora peruana declaró a Diario Basta!: “Es de locos que me quieran cobrar tres veces el mismo sueldo. Todo es culpa de las bestias (abogados) que manejaron esto. No pudieron explicar que tengo un solo sueldo. Sigo apelando lo que el SAT me quiere cobrar, 17 millones de pesos. Fue un error gravísimo de mis contadores y abogados fiscalistas, la verdad yo sé hacer televisión, de contabilidad no sé nada”.

Bozzo continuó: “Es muy fácil darse cuenta que yo pagué todo, el problema es que yo tenía a la persona que manejaba mis cuentas en Estados Unidos, entonces me depositaban ahí, lo mandaba el resto a mi banco aquí en México para pagar mis impuestos y gastos de aquí, el problema es que lo metía de Estados Unidos a Scotiabank, lo consideraron como un nuevo sueldo, pero eso no es todo, yo tenía una cuenta de ahorros y también eso lo han considerado un tercer ingreso. Mis abogados fiscalistas me han costado una fortuna, en lugar de presentar las cosas claramente, lo hicieron mal. Ahora tengo a otros contadores y espero que estos me den resultados positivos”.