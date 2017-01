Las mejores formas de librarse de la gripe

La mejor forma para que la gente se proteja de la gripe es vacunarse, y no es demasiado tarde para hacerlo, afirma un experto en enfermedades infecciosas.

La vacuna contra la gripe también protege a los que no pueden ponérsela, como los bebés menores de 6 meses y las personas con ciertas alergias y afecciones médicas, apuntó el Dr. Jeffrey Kahn, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro Médico Southwestern de la UT, en Dallas.

Las personas que crean que es demasiado tarde para vacunarse deben pensárselo de nuevo, porque la temporada de gripe dura hasta la primavera, apuntó Kahn en un comunicado de prensa del centro médico.

El Southwestern de la UT describe otras formas en que las personas pueden reducir su riesgo de contraer la gripe:

Mantenga las manos limpias. Asegúrese de lavarse las manos bien y con frecuencia. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos con alcohol. También es importante ser consciente de lo que toca, incluyendo superficies y objetos de uso común como los teléfonos, los pomos de las puertas y los teclados.

Tápese. Asegúrese de taparse la nariz y la boca cuando tosa o estornude. Lo mejor es un pañuelo de papel, pero si no tiene uno a mano use su manga.

Quédese en casa. Si usted, su hijo u otra persona de su hogar se enferma de gripe, asegúrese de que esa persona se quede en casa y no vaya a la escuela o el trabajo para que no propaguen la infección a los demás. Es importante que las personas que están enfermas se queden en casa hasta que se recuperen del todo.

Los que acaben con la gripe deben visitar al médico, recomendó Kahn. La gripe no tiene cura, pero los antivirales pueden aliviar sus síntomas si el tratamiento se inicia pronto. Los medicamentos son más efectivos en las personas que los toman en un plazo de 48 horas tras desarrollar síntomas, explicó.

Los dolores de pecho o los problemas para respirar son señales de advertencia de una neumonía, y deben ser tratados por un médico de inmediato.

