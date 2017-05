Las estafas que pululan por doquier

Por BenjamínF. Deyurre

En el supuesto mercado abierto que compartimos, muchas prácticas comerciales son permitidas, porque en definitiva, hacen crecer a las empresas y en muchos casos propician una sana competencia en beneficio de todos. Sin embargo, es importante destacar que tanto a escala nacional, pululan una serie de estafas, que amparadas bajo un manto de legalidad, lo que hacen es esquilmar el paupérrimo bolsillo del contribuyente común, quien simplemente hace malabarismos para cubrir sus necesidades básicas con un salario mínimo enmarcado en la década de los 60. A grandes rasgos, estas son las estafas más renombradas:

-LOS TELEFONOS CELULARES: Resulta que estos teléfonos smartphones son tan inteligentes que ellos solos determinan cuando necesitan un mejoramiento para adaptarse a la nueva tecnología. Es así como vemos que el costoso último modelo 7, en forma automática, hace un upgrade. Este obligado mejoramiento usualmente se convierte en una pesadilla para el usuario porque enrarece el sistema, corta las llamadas, desconecta la internet, más otra serie de innumerables contratiempos, lo que en realidad lo convierte en un downgrade, o sea, ahora el teléfono no es lo que era al principio.

Lógico, la solución es comprar el venidero modelo 8 y problema resuelto a un costo ligeramente mayor (unos $900) ¿Acaso el consumidor no se percata que al año sucederá lo mismo, es decir, necesitará el modelo 9? Claro que sí, pero lo acepta dócilmente, o sea, acata la orden de comprar un nuevo teléfono cada año. Es comprensible que la tecnología cambie y cada cierto tiempo tengamos que actualizarnos. Lo que no es comprensible es que degraden el teléfono actual para obligar a comprar el nuevo. Sin duda vivimos en una sociedad de consumo y eso es lo identifica a nuestro sistema.

Lógicamente, cuando los recursos escasean, el consumidor se educa. Desde luego, la juventud siempre quiere tener el último grito de la moda y resulta un pecado quedarse atrás. Y esto lo conocen perfectamente los gurus de marketing en las empresas telefónicas. Consecuentemente, imponen sus condiciones en un mercado donde hay pocos vendedores y muchos compradores, o sea, donde existe un oligopolio. Pero esto no es sino un abuso al consumidor.

-LOS SERVICIOS DE CABLE Y SATÉLITE: Atraídos por unos precios increíblemente bajos, los televidentes aceptan un supuesto paquete de canales de acuerdo a su preferencia. Antes de los dos primeros años, empiezan los problemas. Los precios pueden hasta triplicarse, los paquetes cambian de nombre y reducen la cantidad de canales. Incluso, los gastos por sistemas de cableado desde el exterior de la vivienda hasta el televisor, son imputados al consumidor.

Evidentemente, siempre existe la posibilidad de retirar el servicio y quedar solo con la señal vía antena, que como sabemos, tiene poca cobertura. Entonces, ¿la única forma que el televidente puede ver otros canales, es pagando el precio que le impongan? Vaya abuso al consumidor.

-LOS CARGOS POR RETRASO, RECONEXIÓN O SERVICIO: El propietario de un comercio es el que mejor conoce su negocio. Para prosperar, decide hacer una serie de procedimientos para así incrementar su ingreso mensual. Entre ellos están los late fees. Resulta que muchos pagos hechos por correo son misteriosamente demorados en llegar a su destino, algo que ocurre después de la fecha de vencimiento. Esto, dependiendo del negocio, se traduce en un cobro al consumidor que varía generalmente en un rango entre $5 a $100 adicionales.

Dado el auge online, muchos pagos son hechos por teléfono automáticamente. Sucede que en repetidas ocasiones el sistema telefónico presenta suspicaces fallas que requieren la intervención de un operador, quien para procesar el pago exige un cobro aproximadamente de $7. Algunas veces suspenden el servicio, pero en una forma automática e inmediata lo reconectan por unos $35. Sin duda, esto es un cobro excesivo por una actividad tecnológica que no originó ningún gasto.

También hay una serie de cobros menudos y aparentemente desapercibidos por muchos. Por ejemplo, $2 no llaman la atención. No obstante, para una corporación con 100 millones de clientes, representan $200 millones mensuales.

Estos son apenas varios casos que ejemplifican como el consumidor es estafado. Las artimañas y trucos comerciales son tan antiguos como la historia misma, y en los tiempos que vivimos, muchas veces ellos representan la diferencia entre el triunfo o el fracaso en un negocio.

Pero, para variar, los que siempre terminan pagando los platos rotos son a quienes no les alcanza el salario para vivir. Y esto no debería continuar así.

(Economista y periodista).