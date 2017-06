Lanzan programa gratuito para disminuir el uso del tabaco

HARTFORD.- Con el fin de ayudar a las personas de Connecticut a disminuir progresivamente el uso del tabaco, el Departamento de Salud Pública del Estado lanzó esta semana un programa llamado Commit to Quit (Comprometerse a dejar de fumar).

De acuerdo con los promotores, el proceso simple del programa permite a los fumadores dejar de fumar progresivamente en sus propios términos y proporciona servicios de apoyo que hacen posible romper esta adicción.

El comisionado de Salud Pública manifestó que “estamos comprometidos a proveer a las personas de Connecticut las herramientas que necesitan para dejar de fumar a través de nuestro programa de cesación. El propósito de Commit to Quit es ayudar a crear un futuro donde el consumo del tabaco no sea la principal causa de muerte evitable”.

Según el Pubic Health Department’s Tobacco Control Program, se estima que 549 mil personas de Connecticut, o 19.9 por ciento de jóvenes y adultos mayores de 18 años, usan tabaco.

Aquellos con bajos niveles de ingresos y menor nivel educativo son más propensos a usar tabaco, explicó la agencia.

La investigación muestra que el 83 por ciento de los fumadores adultos han tratado de dejar de fumar sin apoyo y fracasaron, sin embargo, los usuarios de tabaco que usan programas de abandono como Commit to Quit tienen casi el doble de probabilidades de dejar de fumar para siempre.

Commit to Quit es un programa gratuito y personalizable para dejar de fumar que proporciona soporte telefónico y en línea, agregó Pino.

El programa también incluye dos semanas de nicotine replacement therapy o “terapia de reemplazo de nicotina” (NRT) con productos sin costo

Además, ofrece asistencia individual de un instructor para dejar de fumar cuando sea necesario y acceso a una comunidad privada en línea con otros que tratan de dejar de fumar.

Los participantes además pueden obtener un libro que le guía a través de los pasos para dejar de fumar y una membresía de por vida, es decir, incluso si los participantes tienen problemas para dejar de fumar, no serían expulsados.

Debido a que abandonar el tabaco no es una experiencia única, el programa Commit to Quit proporciona personalización a través de entrenadores experimentados que ayudan a los participantes del programa a determinar el camino adecuado para dejar de fumar.

Además, hay programas de cesación face-to-face (cara a la cara) disponibles.

Para obtener más información sobre los programas de cesación de Connecticut y de Commit to Quit, pueden visitar www.CommitToQuitCT.com.