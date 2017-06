Lanzan aplicación que conecta a adultos mayores con servicios

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo anunció la primera aplicación móvil gratuita a nivel Estatal que conecta a los adultos mayores con servicios y recursos valiosos en sus comunidades.

La aplicación llamada New York State Office for the Aging’s Aging Services (NYSOFA) les proporcionará a los más de 3.7 millones de adultos mayores de Nueva York el material de fácil acceso sobre los beneficios, programas y servicios, inclusive información sobre las opciones de salud y bienestar, vivienda y transporte.

La aplicación es compatible con las plataformas iOS y Android.

“Esta nueva aplicación garantiza que la creciente población de adultos mayores de Nueva York tenga acceso a los recursos y a los servicios que los ayudarán a mantenerse saludables y conectados con sus comunidades”, declaró Cuomo.

“Ayudar a los adultos mayores a vivir con independencia y dignidad es otra de las formas en las que utilizamos la tecnología para construir una Nueva York más fuerte y segura”, agregó el funcionario.

La New York State Office for the Aging’s Aging Services es parte de la meta del Gobernador para lograr que el estado de Nueva York sea el más saludable y el primero que garantiza la seguridad en salud con la tercera edad en el país.

Las comunidades diseñadas y designadas como amigables con los adultos mayores son aquellas que promueven el envejecimiento saludable de los adultos mayores y de las personas de cualquier edad.

Una de las principales metas de la aplicación es proporcionar información básica sobre los problemas para los que los adultos mayores y sus familias y así

conectarlos con recursos locales que puedan ayudarlos.

Utilizando la opción “Near Me” (Cerca de mí), un adulto mayor o cuidador en cualquier lugar de Nueva York puede obtener inmediatamente la dirección e información de contacto de las oficinas locales de asuntos de la vejez, centros para personas mayores, mercados agrícolas, servicios de cuidadores, oficinas de la Asociación de Alzheimer y demás servicios, dentro de la proximidad más cercana a su ubicación exacta, explicó Cuomo.

La aplicación New York State Office for the Aging’s Aging Services también conecta a los usuarios con asistencia e información en directo a través de NY Connects, el sistema estatal no wrong door (ninguna puerta incorrecta) para la provisión de apoyo y servicios comunitarios a largo plazo, que está diseñado para ayudar a los adultos mayores y a quienes tienen discapacidades a mantenerse saludables e independientes.

Además, la aplicación proporciona noticias y actualizaciones oportunas sobre programas estatales y federales que impactan de forma directa en las vidas de los adultos mayores y sus familias.

Los adultos mayores utilizan cada vez más herramientas tecnológicas para conectarse con noticias e información, recursos de salud y bienestar, y apoyos sociales.

En la actualidad, casi el 75 por ciento de las personas mayores de 50 y casi el 45 por ciento de las personas mayores de 65 años disponen de un teléfono inteligente, y esas cifras continúan creciendo, destacó Cuomo.

Para descargar la aplicación pueden ingresar al enlace bit.ly/2qwQ7jg.

Para mayor información pueden visitar la web www.aging.ny.gov.