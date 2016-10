La salida de las FARC solo aumentará el problema

Por Elizabeth Mora-Mass

Aunque el tema ha sido ignorado por los medios estadounidenses, los expertos coinciden en algo: la firma del acuerdo de paz no cambia en nada el negocio de los narcóticos y solo va aumentar la violencia y los grupos de narcotraficantes por el control de los psicotrópicos.

Mientras la administración Santos festeja a todo timbal la firma de los acuerdos de paz, los analistas del tema de narcóticos predicen que todo es una pérdida de tiempo y que la ausencia de grupos de derechos humanos en la firma de los acuerdos no solo muestran la invalidez de los mismos, si no que pronostican un futuro negro para el problema.

Hasta el grupo de los llamados “Halcones”, es decir quienes siempre han pregonado la mano dura contra los narcotraficantes, poniendo toda la lucha antinarcóticos en la producción, afirman en voz baja que la firma del acuerdo de paz y seguramente la aprobación por parte de los colombianos no van a afectar en nada el negocio de los narcóticos en territorio colombiano.

“Estados Unidos siempre impuso la fuerza, pero vemos como el consumo se ha disparado. Las muertes por sobredosis son el tercer renglón de causa de muerte en sitios como Long Island y los estados del Medio Oeste del país, afirmó un experto de Naciones Unidas, quien solicitó no mencionar su nombre.

Y continua diciendo: “Tal como pasó, con la muerte de Pablo Escobar y el encarcelamiento de la cúpula del carter de Cali y los grupos de paramilitares, la salida de una parte de la FARC, lo único que harán es que docenas de jefes medios de las FARC se conviertan en jefes de sus combos y la producción se va a incrementar, al igual que la violencia”.

Santos no ha destruido un milímetro de infraestructura

Y aclara: “Las FARC controlan grandes territorios donde se cultiva y se comercia la droga. La administración Santos no ha destruido un milímetro de infraestructura, todo ha seguido igual o incrementándose. Este año el informe de Naciones Unidas, afirmó que las zonas de cultivo se incrementaron en un 40%. Eso quiere decir que ya hay jefes, jefecitos y jefazos, quienes no van a renunciar a las pingües ganancias, solo porque a Juan Manuel Santos y sus amigos periodistas de El Tiempo, Semana, LaW y los noticieros de televisión pregonen que el narco se acabó con los acuerdos de paz. Eso no tiene sentido y lo único que ha hecho es mellar en el buen periodismo colombiano”. Los grupos de narcos van a proliferar al infinito: Porque el mercado está asegurado.

Total mundialización

Y aún hay más. Tanto los expertos de Naciones Unidas como los analistas de los Thinks Tank, afirman que la situación es crítica dada la total mundialización de los narcóticos.

En el último informe de la JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Narcóticos, dice que la popularización del consumo, producción, comercialización y lavado de dinero es tal que prácticamente cada estado de la Tierra tiene su propio cartel.

“En la frontera entre México y Estados Unidos hay una guerra por los narcóticos. Ciudades como Chicago y Newark producen tantos fallecimientos por el control de las drogas que ya no se sabe como se puede controlar .

Además, generan seis mil millones de dólares en efectivo. ¿Cómo se controlan?”.

Después del Nóbel se sabrán las cifras

“En México se están muriendo más de mil personas cada mes a causa de la violencia que genera las drogas. En EE.UU., las muertes por narcotismo suben cada día y el país (EE.UU) sufre del enorme abuso de heroína, cocaína, metanfetaminas y canabis. Tenemos más de dos millones en la cárcel por delitos relacionados con las drogas, mientras todos los día nuevas personas entran al consumo”, dice el profesor Mark Kleiman.

A su vez otro John Kenneth dice que mientras los carteles mexicanos vayan a surtirse a Colombia, el país cafetero seguirá en guerra, con o sin las FARC.

Todos los expertos alegan que es por ese mercado que la violencia de la droga se va a incrementar en Colombia. Y después de que Santos y las FARC reciban el premio Nobel, los colombianos sabremos los resultados.