La migra no tendrá acceso a datos de portadores de ID municipal

NUEVA YORK. – La Ciudad no mantendrá los registros personales de los futuros solicitantes de sus tarjetas de identificación para los inmigrantes, aun cuando se ha bloqueado temporalmente la destrucción de más de 900 mil registros de titulares actuales.

La portavoz de la alcaldía, Rosemary Boeglin, declaró que la Ciudad continuará verificando pero no conservará copias de pasaportes, certificados de nacimiento, registros educativos y otros documentos presentados por los nuevos solicitantes de tarjetas IDNYC.

Las tarjetas están disponibles para cualquier residente de la ciudad de Nueva York, pero fueron dirigidas especialmente a aquellos que no tienen otras formas de identificación, incluyendo los 500 mil inmigrantes que viven sin documentación en esta ciudad.

El destino de los documentos de los tarjetahabientes se ha convertido en un tema a medida que se aproxima el nuevo año, y con él, una disposición para destruir información personal antes de la inauguración del presidente electo republicano Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de personas que viven de manera ilegal en el país .

Por ahora, los tribunales han ordenado a la Ciudad retener los registros. Dos políticos estatales republicanos presentaron una demanda argumentando que destruir los datos violaría la ley estatal de registros públicos.

Una corte de apelaciones mantuvo el miércoles pasado la orden hasta el 21 de diciembre, cuando el tribunal podría abrir o cerrar una puerta para ejercer una disposición en la ley de la Ciudad para destruir los datos antes del 31 de diciembre.

El alcalde demócrata Bill de Blasio prometió no permitir que el gobierno federal obtenga los registros para deportar a los inmigrantes, y Boeglin comentó que las autoridades estaban revisando las opciones de la Ciudad con la determinación de proteger la información.

Los legisladores que presentaron la demanda afirmaron que los datos son registros públicos que la Ciudad no puede destruir legalmente y que podrían ayudar a rastrear a los tarjetahabientes si cometen crímenes u obtengan identificaciones fraudulentas.

“La administración de la Ciudad no debería ser capaz de escoger las leyes que desea seguir de acuerdo a la afiliación política de quienquiera que ocupe la Casa Blanca”, expresaron los miembros de la Asamblea estatal, Ron Castorina y Nicole Malliotakis.

El plan recibió los aplausos de Javier Valdés, de Make the Road New York, un grupo de defensa que impulsó el programa.

“Creo que es una buena política que, siguiendo adelante, no permitirá recopilar los datos, pero todavía queremos que los datos recopilados sean descartados antes de que el presidente Trump sea juramentado”, indicó Valdés.

Los programas de identificación municipal comenzaron en 2007 en New Haven, Connecticut, y se han expandido a cerca de 10 ciudades, incluyendo Los Ángeles y San Francisco.

El programa de Nueva York es el más ambicioso. Pero la Ciudad señaló que las tarjetas IDNYC no pueden usarse para obtener licencias de conducir, aviones o fronteras cruzadas, finalizaron las autoridades.