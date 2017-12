Julián Gil podría demandar a Marjorie de Sousa

Julián Gil podría iniciar una demanda en contra de Marjorie de Sousa, por los delitos de espionaje y alienación parental.

“La alienación parental es un delito, si es un delito penal, en cuanto a si se va a demandar o no ya es una cuestión de mis abogados, está en manos de mis abogados”, señaló el actor argentino según el diario el Siglo de Torreón.

El actor admitió que a pesar de haber obtenido una reducción en la pensión que da para su hijo Matías Gregorio, no está del todo contento con este tema. “Inconsistencia desde el día uno, la semana pasada que dijo al juez que ella ganaba $50 mil pesos mexicanos, el viernes salió un oficio diciendo: ‘ay no, me equivoqué, yo no sabía cuánto ganaba’”.

“Los primeros tres meses se pagaron 100 mil pesos mexicanos, y ahora la pensión está entre 50 y 60 mil pesos mexicanos, obviamente hubo una reducción, que fue una decisión del juez al 10% de mi sueldo, es que el dinero en mi caso nunca ha sido un problema, claro fue un problema cuando me vinieron a pedir los 200 y pico de mil pesos, para recibir un cheque todos los meses si soy papá, pero no soy papá para poder estar con él ni poder compartir con él, disfrutármelo como padre, y que él me pueda disfrutar a mi como hijo, el daño es irreparable, el tiempo que se pierde no se repone nunca. El dinero que se está dando, que son entre 50 y 60 aproximados mensuales sobra y basta para Matías, obviamente lo que hace ella con el dinero que le sobra, porque obviamente no se gasta 50 mil mensuales en el niño, pues ya ella va a tener que demostrarlo en su momento”, señaló Gil.

Sobre la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto luego de que diversos rumores señalen a este último como el posible padre del hijo de Marjorie de Sousa, Gil comentó: “de eso no te puedo decir nada la verdad, que yo tengo demasiados problemas con los que tengo y eso ya tendrían que hablarlo con ellos”.