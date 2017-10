Julián Gil asegura que “se ha hecho justicia”

Julián Gil asegura que “se hizo justicia” al desactivar las intenciones de que se girara una orden de aprehensión en su contra.

“¿Saben por qué no hay una orden de aprehensión? Porque anoche se hizo justicia”. El actor dijo que su esfuerzo por divulgar lo que estaba haciendo la fiscal de procesos de lo familiar de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien había instruido que se ejerciera acción penal en su contra sin darle la oportunidad de defensa. Gil agradeció el apoyo a los medios de comunicación. Asimismo, subrayó que la Procuraduría “dijo que me iban a dar todo el derecho de defensa”.

Sobre la demanda de violencia intrafamiliar, Julián Gil recordó que Marjorie había declarado en un juicio civil previo que él no era violento. “Ella se desistió en una ocasión de que yo no era violento. Entonces no me puedes hacer perder el tiempo (…) Me hace perder tiempo, me hace perder energía”. El actor precisó “Yo solo quiero ver a mi hijo (…) Yo lo único que pido es justicia”.