Investigarán antecedentes de conductores de Uber y Lyft

WHITE PLAINS.- El ejecutivo del Condado, Robert Astorino anunció el primer programa del país que busca garantizar la seguridad de los usuarios de Uber y Lyft.

Se trata de una base de datos con las huellas dactilares de un grupo de conductores que operan en Westchester.

El programa se llama Thumbs up y expedirá una calcomanía para ser ubicada en los parabrisas de los vehículos.

A criterio de Astorino, las nuevas regulaciones estatales, que entraron en vigencia el jueves pasado, contienen una falla importante que pone en riesgo la seguridad de las personas de Westchester porque no requieren que los conductores que viajan fuera de la ciudad de Nueva York sean identificados.

Por tal razón, trabajando con Lyft y Uber, Astorino desarrolló un plan que permitirá a las personas de Westchester saber si la prueba de antecedentes de su chofer de Uber o Lyft incluye un chequeo de huellas dactilares.

“Nuestro propósito era encontrar el equilibrio adecuado entre la seguridad y la comodidad de los pasajeros”, indicó Astorino.

“Las empresas de transporte compartido ofrecen al público una importante opción, pero si ese medio de transporte no es seguro, no es realmente una opción en absoluto”, indicó el ejecutivo del Condado.

Los conductores participantes, cuyas huellas dactilares muestran que no tienen antecedentes penales, recibirán una calcomanía Thumbs Up del Condado para ser colocadas en su parabrisas para alertar a los usuarios que su conductor ha sido sometido a este nivel crítico de detección.

Pese a que ninguna prueba puede ser 100 por ciento infalible, funcionarios de la ley expresaron que las huellas dactilares proporcionan las mejores salvaguardas.

No sólo las huellas dactilares ofrecen acceso a las mejores bases de datos de la actividad delictiva, sino que esas bases de datos se actualizan constantemente.

Esto significa que la policía puede ser alertada de la actividad criminal que ocurre después de que se contrata a un conductor, no sólo antes, explicó Astorino.

“El público tiene el derecho de saber que el conductor que los recoje ha sido completamente examinado para un registro criminal. La pegatina Thumbs Up’ en el parabrisas le dirá a los pasajeros que su conductor ha pasado por la verificación de antecedentes más completa. Ese es un nivel de protección que los usuarios de Uber y Lyft de Westchester merecen”, agregó el funcionario.

Los representantes de Lyft y Uber manifestaron que alentarán a sus conductores en Westchester a participar en el programa y agradecieron a las autoridades del Condado y a su equipo por lanzar la iniciativa.

Además de apoyar el programa Thumbs Up, los representantes de Lyft y Uber manifestaron que pondrán su tecnología a disposición del Condado para ayudar con la administración del tráfico y trabajarían con Westchester en potenciales oportunidades de ingresos en las instalaciones del Condado, como el Westchester County Airport.

El martes pasado, antes del lanzamiento de este programa, los taxistas de distintas compañías había llevado una protesta en White Plains para pedir que tanto Lyft y Uber también se sometieran sometan a las mismas regulaciones estatales que las compañías de taxis normales.

La petición de los taxistas en parte fue complacida y los conductores de Uber y Lyft tendrán que pasar por la revisión de antecedentes penales a través de las huellas dactilares.

Cómo funciona el programa

El programa Thumbs Up funciona así: a partir de esta semana, los conductores interesados ​​pueden ir a la Taxi and Limousine Commission (TLC) del Condado para someterse al chequeo de las huellas digitales y le impriman en un papel un dedo por 90 dólares.

En el plazo de 48 a 72 horas, los resultados de la verificación de antecedentes se devolverán y se ingresarán en una base de datos de conductores de huellas dactilares.

Los conductores que pasen la prueba recibirán un certificado y calcomanía “Thumbs Up” para ser pegada en su Uber o Lyft.

En agosto, los conductores pueden acudir a Morpho Trust, un servicio de huellas dactilares autorizado por el estado de Nueva York, y tener un informe por 102 dólares.

Los resultados serán enviados a la TLC. El condado recibirá una cuota de administración de 15 dólares por cada informe que administre.

Los esfuerzos para equilibrar la seguridad y la conveniencia también tienen el apoyo bipartidista del presidente de la Junta de Legisladores de Westchester, Michael Kaplowitz.

“El Estado de Nueva York ha aprobado un proyecto de ley terriblemente defectuoso que compromete la seguridad de las personas del condado de Westchester y pone a la Legislatura del Condado en una situación insostenible. Además, está claro que la comunidad de Westchester desea tener a Uber y Lyft operando en Westchester y el plan del ejecutivo del Condado de colocar calcomanías en los autos de los conductores que se han presentado y aprobado los antecedentes penales con huellas dactilares en mi opinión es el mejor escenario que se podía alcanzar con Uber y Lyft en este tiempo”, finalizó Kaplowitz.