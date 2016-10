Investigan amenaza de “payasos” contra escuelas

Dos adolescentes fueron arrestados en Ansonia al ser sospechosos de publicar imágenes amenazantes en las redes sociales

STAMFORD.– El Departamento de Policía de esta ciudad está investigando una scary clown threat (amenaza de personas que se visten de payasos), publicada en las redes sociales esta semana.

El superintendente de las escuelas, Earl Kim, informó a los padres de familia sobre la situación y pidió calma a los progenitores.

Kim no describió la amenaza, pero indicó que era similar al “fenómeno nacional” que está ocurriendo en otras ciudades y que se vuelve costumbre a medida que se acerca Halloween.

De acuerdo con el funcionario, se han reportado avistamientos de payasos espeluznantes en varios estados, incluyendo Iowa, Nueva Jersey, Kentucky, Pennsylvania, Carolina del Sur, entre otros.

Esta semana, comenzó en Connecticut con toda su fuerza, precisó Kim.

La universidad de Fairfield, la Quinnipiac University y las escuelas públicas de New Haven también se encuentran alerta debido a los rumores de amenazas, la mayoría difundidas por medios de comunicación social, entre ellos Facebook e Instagram, de payasos nefastos en sus locales.

Las autoridades han descartado rápidamente el peligro para las escuelas aunque los funcionarios y la policía se mostraron desconcertados por el comienzo de dichas amenazas en Connecticut.

Dos adolescentes, de 13 años cada uno, fueron arrestados en Ansonia al ser sospechosos de publicar imágenes amenazantes en las redes sociales.

Kim declaró que la policía de Stamford está investigando las publicaciones en los medios de comunicación social para determinar su origen y credibilidad.

“Mientras se lleven a cabo las investigaciones, nos mantenemos atentos a cualquier comportamiento sospechoso y estamos informando a las autoridades. Les pido que los padres de familia que hagan lo mismo y reporten cualquier mensaje de amenaza a la policía y no lo compartan con los demás para no entorpecer las investigaciones”, agregó el funcionario.

El superintendente también pidió a las familias no comprar trajes de payaso este año.

“Dada la naturaleza aterradora de estas amenazas, especialmente para nuestros niños más pequeños, os animo a evitar la compra de trajes de payaso que transmiten miedo y mucho menos que se lo pongan a los niños en las fiestas de Halloween”, precisó Kim.

El sargento. Robert Didato, del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad de Fairfield, indicó que el centro educativo comenzó a recibir llamadas el lunes por la noche de padres preocupados por los rumores de las amenazas en otras escuelas en el Estado.

“Llegamos a otras universidades, y pudimos corroborar que no hay actos de crímenes que hayan sido cometidos por los payasos”, añadió Didato.

El Departamento publicó en su página de Facebook que no había payasos en el campus.