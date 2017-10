Intenso debate de candidatos a Alcalde

NORWALK.- Los cuatro candidatos a la Alcaldía de esta ciudad discutieron sobre educación y otros temas importantes para la comunidad de Norwalk durante un debate en el South Norwalk Community Center (SONOCC).

Los candidatos Lisa Brinton Thomson y Bruce Morris criticaron severamente al alcalde en funciones Harry Rilling y prometieron hacerlo mejor en caso de ser electos, mientras que Andy Conroy indicó que está en la misma página que Rilling pero pensó que él y su equipo republicano se encuentran mejor equipados para lidiar con la crisis derivada que se avecinaba.

Rilling manifestó que la Ciudad está tratando de comprar propiedades en South Norwalk, como la de AMEC Carting y convertirlas en viviendas, y se discutió sobre el South Norwalk Community Center (SONOCC), ya que la Ciudad busca obtener el control de la propiedad de todo el edificio.

Sus oponentes se opusieron cuando Rilling mencionó que la Agencia de Reurbanización de Norwalk “tomaría el control”, ya que el edificio necesita aproximadamente 500 mil de trabajo.

La objeción también provino del miembro de la audiencia, Ernie Dumas, del grupo South Norwalk Citizens for Justice, que expresó su desacuerdo con el plan.

Lisa Brinton Thomson, una activista no afiliada, y Morris, representante estatal del Distrito 140 de Norwalk, tampoco estuvieron de acuerdo con muchas afirmaciones de Rilling.

Morris manifestó que está lanzando un enfoque innovador para financiar el progreso en la Ciudad, las asociaciones público y privadas, mientras que Brinton Thomson retomó repetidamente el tema de la reforma de planificación y zonificación.

En cuanto al tema de educación, Rilling, quien busca su tercer mandato, declaró que “invertimos 9 millones de dólares para que la Junta de Educación pueda implementar su plan estratégico. Es por eso que la brecha de logro ahora es menor. Estamos trabajando con el superintendente para que los niños alcancen un máximo en el rendimiento escolar, vamos por buen camino”.

Rilling comentó que la relación entre la Ciudad y la Junta de Educación a menudo estuvo marcada por peleas antes de que asumiera el cargo por primera vez en 2013.

Por su parte, Lisa Brinton, candidata independiente y cofundadora de la organización de reforma educativa Red Apples, se presentó como “madre y gerente”. Ella no estuvo de acuerdo con las expresiones de Rilling, quien, a su parecer, tomó el crédito de que la brecha de rendimiento educativo de Norwalk había disminuido en un tercio.

“El Alcalde quiere tomar mucho crédito por las cosas que otras personas han hecho. El cierre de la brecha de logros y todo lo relacionado con la educación fue hecho por nuestro último superintendente y todos los maestros que han trabajado durante años”, indicó Brinton.

Bruce Morris, representante estatal (D-Norwalk), ex director de relaciones humanas de las escuelas públicas de Norwalk y presidente del Black and Latino Caucus dentro de la Asamblea General, apuntó al plan de mejoras de las instalaciones escolares de la Ciudad.

Según el plan, la Jefferson Elementary School volverá a ser una escuela del vecindario y perderá el equilibrio en términos de inscripción, dado el gran componente latino del vecindario, comentó Morris.

Conroy, un ex concejal de cinco períodos del Distrito E de la Ciudad, se presentó como un defensor tenaz de la reforma de la junta escolar y las reparaciones atrasadas de la Rowayton Elementary School.

“Desarrollamos una lista de objetivos, la llevamos a la Ciudad y fuimos rechazados firmemente”, lamentó el candidato.

Conroy dijo que el Comité de Construcción llevó a cabo el proyecto de reemplazo de las ventanas en la escuela.

Cerca de 50 personas asistieron al debate, patrocinado por el South Norwalk Community Center (SONOCC) y la Cámara de Comercio Hispana de Norwalk.

Se alentó al público a hacer preguntas a los candidatos sobre educación, inmigración, vivienda, pequeñas empresas y trabajos.

“Queremos escuchar a los miembros de la comunidad que no son políticamente activos”, declaró Warren Peña, quien fue moderador del debate. Es un ex concejal de la Ciudad y es el actual presidente de la Junta Directiva del South Norwalk Community Center (SONOCC), además de vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Norwalk.

Al final, los candidatos respondieron preguntas de diversos temas como inmigración y negocios.