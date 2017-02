Inmigrantes indocumentados enfrentan difíciles decisiones con respecto a la salud

Dos nuevos estudios ofrecen información sobre las dificultades médicas a las que se enfrentan los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Uno encuentra que algunos programas de hospicio con frecuencia se niegan a aceptar a esos inmigrantes en los últimos días de sus vidas. El otro revela las dificultades a las que se enfrentan los que sufren de insuficiencia renal que no pueden obtener una diálisis regular, señalaron los autores del estudio.

La diálisis elimina las toxinas del cuerpo cuando los riñones no funcionan de forma adecuada.

Las leyes que limitan la diálisis para los inmigrantes que están en el país de forma ilegal “tienen un impacto profundo”, advirtió la Dra. Lilia Cervantes, una investigadora de Colorado que entrevistó a 20 pacientes de insuficiencia renal sobre sus experiencias. “Sufren inmensamente”, lamentó.

El problema son las limitaciones de la atención de la salud con fondos públicos para los inmigrantes indocumentados pobres para la diálisis y la atención de hospicio de rutina.

Los programas de Medicaid de algunos estados, como California y Nueva York, cubren la diálisis, que por lo general se necesita tres veces por semana durante cuatro horas, para los inmigrantes indocumentados con enfermedad renal en etapa final, dijo Cervantes. Se estima que en Estados Unidos hay 6,480 de esos inmigrantes con la afección, según su equipo de investigación.

Pero la mayoría de los demás estados no cubren la diálisis de rutina, lo que significa que esos pacientes deben ir a un hospital para recibir diálisis de emergencia cuando se encuentran mal, comentó Cervantes.

En el estudio, Cervantes y sus colaboradores entrevistaron a 20 inmigrantes indocumentados que solo pueden someterse a diálisis una vez por semana, a través de una sala de emergencias, cuando están críticamente enfermos.

En algunos casos, los pacientes de emergencias reciben la diálisis el lunes, “cuando les falta el aire y sienten que se están ahogando”, dijo Cervantes. Salen al día siguiente y se sienten bastante bien por un par de días, dijo, pero ya el viernes “se sienten realmente enfermos una vez más, con náuseas y falta de aire”.

El sábado, ya están en la cama, y el domingo “están a punto de morir, pero no van al hospital porque creen que no están suficientemente enfermos y no los tratarán tras una espera de cinco horas. En lugar de ello, vienen el lunes, cuando apenas pueden moverse”, contó.

Una paciente dijo que “me ha pasado dos veces, no podía respirar… Vieron que vomitaba sangre y entonces me llevaron a la unidad de cuidados intensivos, y después de eso no tuve conciencia de nada durante dos días… En otra ocasión, ignoré mis síntomas demasiado tiempo, y cuando llegué no podía respirar”.

El paciente añadió que “me iban a llevar a diálisis pero después de un tiempo no tenía pulso… me hablaban para mantenerme despierto, porque no podían encontrar mi pulso”.

Además, señaló Cervantes, “muchos de esos pacientes hablan sobre recibir reanimación cardiopulmonar como si fuera algo normal. Una dijo que había recibido RCP tres veces”.

Algunos de los pacientes incluso admitieron que consumían comida o bebidas ricas en potasio justo delante del hospital cuando experimentaban la sensación de ahogamiento, de forma que los resultados de laboratorio fueran suficientemente graves como para garantizar una diálisis de emergencia.

No está claro si los pacientes que reciben diálisis solo de emergencia tienen una peor salud y mueren antes. Pero Cervantes dijo que la investigación ha sugerido que es más caro proveer solo diálisis de emergencia.

En un segundo estudio, investigadores de la Universidad de Duke, liderados por el Dr. Nathan Gray del Centro Duke de Atención Paliativa, enviaron encuestas a 230 hospicios en Estados Unidos y recibieron respuesta de 179 sobre si trataban a inmigrantes indocumentados. El 9 por ciento (16) dijeron que no los aceptaban, y casi un 24 por ciento (42) dijeron que su inscripción estaba restringida. Los demás, un 68 por ciento (121), dijeron que no restringían a los inmigrantes indocumentados.

Según el estudio, Medicare (el programa federal de seguro para las personas mayores y algunas otras personas en Estados Unidos) no cubre la atención de hospicio para los inmigrantes indocumentados. El estudio dijo que la atención de hospicio reduce los costos de la atención de la salud y mejora la calidad del final de la vida.

La Dra. Alicia Fernández, profesora de medicina en la Universidad de California, San Francisco, y coautora de un comentario que acompañó a los estudios, alabó la investigación.

“Dudo que las políticas que crean este sufrimiento reflejen los valores de la mayoría de personas en Estados Unidos”, dijo Fernández. “Los médicos deben defender a sus pacientes individuales, y es igual que importante que se unan con otros médicos en sus sociedades profesionales para defender una atención de la salud que no discrimine según el estatus inmigratorio”.