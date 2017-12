Inmigrante recibe suspensión de la deportación

El hispano se había refugiado en una iglesia para protegerse de los agentes del ICE pero en menos de 24 horas recibió la buena noticia

NEW BRITAIN.- El inmigrante Mariano Cardoso se había refugiado en una iglesia en Old Lyme el jueves por la noche, pero menos de 24 horas después recibió la noticia de última hora de que se le había concedido la suspensión de la deportación.

El residente de New Britain había comprado un boleto de regreso a México según lo ordenado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y estaba programado para estar en e; avión a las 5:00 de la tarde el viernes pasado.

La First Congregational Church de Old Lyme, en la Ferry Road, es la cuarta iglesia en proporcionar refugio a los inmigrantes de Connecticut que han estado a punto de ser deportados.

Cardoso ha vivido en los Estados Unidos durante 27 años y solicitó la residencia permanente a través de su hijo que es ciudadano estadounidense.

El senador federal Richard Blumenthal y la representante de Connecticut en Washington DC, Elizbeth Esty, habían enviado cartas a Thomas Homan, director en funciones del Department of Homeland Security (DHS), y la Board of Immigration Appeals, pidiendo la revisión de su caso y que la orden de deportación de Cardoso sea cancelada.

Los legisladores argumentaron que Cardoso no tiene antecedentes penales y que como propietario de una empresa tiene varios empleados.

El inmigrante es el padre de dos niños ciudadanos de los Estados Unidos y un hijo que es receptor de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Cardoso es también el cuidador principal de sus dos padres. Además, su padre debía someterse a una cirugía, aumentando su necesidad de atención, señalaron Blumenthal y Esty en sus cartas.

Al recibir la respuesta del ICE, Blumenthal expresó sentirse agradecido de que a Cardoso se le concedió una suspensión de la deportación.

“Siento alivio y alegría por Mariano Cardoso, quien podrá pasar las vacaciones en casa, junto con su familia. Esta suspensión de la deportación significa que el Estado de Derecho prevaleció, al menos temporalmente. Ahora, la Board of Immigration Appeals debe considerar los hechos claros y convincentes, y darle al señor Cardoso la oportunidad que merece de seguir su camino hacia el estado legal”, comentó Blumenthal.

El Senador agregó que estaba contento por la familia Cardoso, pero “me duele el corazón por tantos otros que viven con miedo a un régimen de deportación del presidente Donald Trump que ha perdido toda razón y racionalidad. Mientras continúo abogando por el señor Cardoso, también lucharé por una reforma migratoria integral para proporcionar un cambio duradero a este sistema tan malo”.

Hasta el momento, cuatro inmigrantes de Connecticut se han refugiado en iglesias para protegerse de la deportación, y dos de ellos aún viven en los centros religiosos.

Ellos son Nelson Pinos González, quien se encuentra en la First and Summerfield United Methodist Church en New Haven y Sujitno Sajuti, quien se aloja en la Unitarian Universalist Church de Meriden.

Nury Chavarría fue la primero en hacer esto. Ella se quedó en la Iglesia de Dios Pentecostal en New Haven hasta que le concedieron una estadía temporal, mientras que Marco Antonio Reyes Álvarez también estuvo en la First and Summerfield United Methodist Church hasta que también recibió una suspensión de la deportación.

Todos estos casos ahora se llevarán a cabo en los tribunales o ante los funcionarios de inmigración.