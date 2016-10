Indocumentados de NY pueden acceder a servicios médicos gratuitos

NUEVA YORK.- Con la asignación de 1.5 millones de dólares del presupuesto la ciudad de Nueva York, las autoridades municipales confirmaron que los inmigrantes indocumentados en esta ciudad y de los condados cercanos como Westchester pueden tener acceso a los servicios de salud de manera gratuita o a bajo costo.

De acuerdo con las autoridades, un cuarto de millón de habitantes de la Ciudad de Nueva York no poseen estatus legal, no tienen cobertura de salud y su acceso a asistencia médica es muy limitada e incluso inexistente.

Los funcionarios municipales indicaron que este incentivo fiscal que fue anunciado en agosto pasado tiene como propósito promover la protección de sectores vulnerables, para los cuales la Ciudad de Nueva York ofrece una variedad de servicios de asistencia médica a los cuales pueden acceder los inmigrantes, independientemente de su situación legal.

Se conoció que uno de los grandes problemas de la comunidad latinoamericana es la falta de acceso a la atención preventiva y la falta de seguro de salud.

Según los funcionarios, a nivel general, los latinos tienen los porcentajes más altos entre los grupos que no tienen seguro de salud que cualquier otro grupo racial o étnico a nivel nacional y los inmigrantes que no tienen estatus legal no tienen acceso ni al Obamacare.

De acuerdo con las autoridades, en 2012, el 29 por ciento de la población latina no estaba cubierta por un seguro de salud, en comparación con el 10.4 por ciento de la población blanca no hispana.

La Oficina del Censo indicó en 2012 que la cobertura de seguros privados entre los latinos variaba, ya que el 35.9 por ciento de los centroamericanos tenían un seguro médico, así como el 38.8 por ciento de mexicanos, el 48.4 por ciento de cubanos y el 49.6 por ciento de puertorriqueños.

Programas de salud

Los programas de salud que ofrece la ciudad de Nueva York cubren la comunidad, familia y salud de minorías y se puede acceder a los detalles en el sitio web www.health.ny.gov/community.

Además, se cuenta con información traducida a 103 idiomas y dialectos que se puede encontrar en la web www1.nyc.gov/nyc-resources/service/1427/community-health-program-information.

Las autoridades indicaron que está disponible una Oficina de Salud de Minorías y Prevención de las Disparidades de Salud (OMH-HDP), que ayuda a los inmigrantes indocumentados a que reciben un igual trato que el resto de las personas.

Los programas de salud de la Ciudad cubren las áreas de salud materna, salud infantil, el Programa de Promoción de la Lactancia Materna, Programa de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP), Child Health Plus, la enfermedad cardíaca congénita crítica screening (CCDH), la prevención de la obesidad, los centros de salud escolar, enfermedades de transmisión sexual y el plan de prevención de la violencia sexual, el control y prevención de tabaco y la salud reproductiva.

Además, la esterilidad, envenenamiento por plomo, la salud de adultos mayores que incluye un “Programa Suplementario de Productos Básicos” y la cobertura de seguro farmacéutico para ancianos (EPIC).

Además, la Ciudad de Nueva York ofrece información sobre programas y servicios de salud dirigidos a comunidades vulnerables en el sur del Bronx, Brooklyn y Harlem.

Se conoció que todos los inmigrantes, incluidos aquellos que no tienen estatus legal, que residen en el estado de Nueva York son elegibles para los [programas de Child Health Plus, Medicaid de Emergencia, Programa de Atención Prenatal de Asistencia (PCAP), Programa de Planificación Familiar de Extensión (FPEP), Programa de Asistencia de Medicamentos del SIDA (ADAP).

Asimismo, todos los niños, independientemente de su condición migratoria, son elegibles para el seguro de salud pública si sus familias son elegibles basado en los ingresos.