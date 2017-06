Indocumentado se salva de ser deportado gracias a apoyo comunitario

PORT CHESTER.- Gracias al apoyo que recibió de la comunidad hispana, el inmigrante indocumentado Marcos Peñaloza se salvó se ser deportado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El juez de la Corte de Inmigración en Manhattan ordenó que el inmigrante hispano fuera puesto en libertad el martes pasado.

Como parte de la decisión del juez, se ordenó el pago de una fianza de 10 mil dólares y una comparecencia anual para la verificación.

Peñaloza fue detenido por agentes del ICE, el 4 de mayo pasado, en el condado de Westchester.

De acuerdo con los defensores, la decisión del juez a favor del inmigrante, es considerado como un triunfo comunitario y se hizo justicia, ya que Peñaloza no representa ningún peligro para la sociedad.

Los miembros de la comunidad apoyaron en todo momento al inmigrante ecuatoriano y lo dejaron solo en el caso, de acuerdo con activistas comunitarios que estuvieron presentes en la comparecencia ante el juez.

Al; escuchar que el juez ordenaba la libertad de Peñaloza, su familia y amigos derramaron lágrimas de alegría al saber que volverá a reunirse con su familia.

El activista Luis Yumbla, de la Hudson Valley Immigration Coalition, consideró que la liberación de Peñaloza se trata de una victoria legal y comunitaria, ya que apenas el inmigrante fue detenido, se llevó a cabo una amplia campaña para evitar la deportación del inmigrante, lo que demuestra que con la acción comunitaria todo es posible.

Peñaloza se encontraba en el Centro de Detención del condado de Orange.

El inmigrante, quien es padre de familia fue detenido por los agentes del ICE en la ciudad de Sleepy Hollow, en el condado de Westchester.

Los oficiales le hicieron seguimiento en un auto no marcado y luego lo arrestaron.

Después de su detención, el abogado de Peñaloza, Joseph Sena, junto con los miembros de la comunidad de Port Chester, entre ellos, el concejal Luis Marino, presentaron argumentos ante el juez, quien al escuchar los testimonios y de ver que el inmigrante no había cometido ningún acto ilegal decidió ordenar su libertad.

De acuerdo con su abogado, Peñaloza no es un peligro para la sociedad, por lo que recibió el apoyo de los miembros de la comunidad y líderes religiosos.

El Juez, en su decisión, suspendió la deportación y solo fijó la fianza.