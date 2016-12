Inauguran peajes automáticos en puentes y túneles

YONKERS.- El gobernador Andrew Cuomo anunció que los carriles de alta velocidad con peajes automáticos instalados en todos los puentes y túneles operados por la Administración de Transporte Metropolitano (MTA) de la región de Nueva York serán inaugurados a finales del 2017, pero que el próximo mes comenzarán a funcionar los de los túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown.

El Estado también empleará a 150 oficiales estatales a partir de enero para que trabajen en los puentes y túneles de la MTA mejorando la seguridad en los puntos de control más importantes, reforzando la protección antiterrorismo y detectando a los evasores de peajes.

En enero, las nuevas leyes del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) entrarán en vigor y, en consecuencia, cualquier conductor que durante el curso de cinco años haya evadido tres veces el peaje será suspendido.

Además, las nuevas leyes de la MTA que aumentan las multas por evasión de peajes entrarán en vigor a mediados de febrero, se dio a conocer.

Cuomo también reveló que se lanzará por la televisión un nuevo comercial en el que John Leguizamo, promociona la inauguración del peaje automático y sugiere a los neoyorquinos que obtengan el E-Z Pass

El comercial se encuentra disponible en inglés y en español. Además, el gobernador reprodujo un nuevo video en el que se detalla el progreso del “Proyecto Cruces de Nueva York”, entre otros logros de infraestructura alcanzados en todo el Estado.

Peajes automáticos

Los peajes automáticos serán inaugurados en todos los puentes y túneles de la MTA para finales del 2017.

Además de los tuneles de Hugh L. Carey y Queens Midtown, se inaugurarán los de Rockaway, RFK, Verrazano-Narrows, Throgs Neck y Bronx-Whitestone.

Para la implementación del peaje automático se instalarán sensores de última tecnología y cámaras sobre la autopista en estructuras llamadas “pórticos” que pueden escanear los E-Z Pass y tomar fotos de las patentes, para que los vehículos ya no deban detenerse para pagar el peaje. El cobro del peaje a los vehículos con el E-Z Pass será automático. Por otro lado, se tomará una foto de la patente a los vehículos que no

tengan E-Z Pass para enviar la deuda a la dirección del propietario cada 30 días. Los clientes que pagan los peajes por correo deberán pagar la misma tarifa que los que pagan en efectivo, y los clientes con Pass E-Z e identificados por el Centro de Servicios de Nueva York obtendrán al menos un 30 por ciento de descuento, explicó Cuomo.

Las etiquetas del E-Z Pass deben ser colocadas del lado de adentro del parabrisas frontal del vehículo.

El peaje automático ya ha sido probado con éxito en la zona oeste de Manhattan.

Se prevé que el peaje automático reduzca las horas de viaje suburbano hasta en 21 horas al año. Asimismo, el peaje automático reduce las emisiones y disminuye considerablemente la cantidad de combustible quemado por los automovilistas, ya que estos no tendrán que detenerse y arrancar en las filas para pagar los peajes, de acuerdo con el Gobernador.

Esto ahorrará aproximadamente un millón de galones de combustible y 2.3 millones de dólares al año.

La MTA introdujo un número de programas para facilitar a los conductores el pago de los peajes.

Los usuarios pueden obtener su E-Z Pass y ahorrar entre un 30 y un 50 por ciento en las tarifas de los peajes de la MTA en el siguiente enlace MTA.info/E-ZPass incluso si no poseen un auto.

Los conductores que reciban facturas de peajes a su dirección podrán pagarlas online en el enlace tollsbymailny.com, por correo, teléfono o en

persona.

Mejor seguridad y

cumplimiento de la ley

Para garantizar que todos los usuarios de los peajes en los puentes y túneles de la MTA paguen la tarifa que corresponde, se tomarán una serie de medidas para combatir a los evasores de impuestos.

Nueva York contratará a 150 nuevos oficiales de orden público para que controlen a los evasores de peajes en los puntos más importantes y

velen por la seguridad pública.

Los conductores que no paguen sus peajes deberán afrontar multas de 50 dólares, suspensiones de licencias u otro tipo de acciones.

Si las deudas no se saldan se les sumarán los intereses correspondientes. A partir de febrero de 2017, la multa por violación aumentará a 100 dólares en los puentes Robert F. Kennedy, Bronx-Whitestone, Throgs Neck

y Verrazano-Narrows, y los túneles Queens Midtown y Hugh L. Carey.

Sin embargo, la multa seguirá siendo de 50 dólares en los puentes Marine Parkway, Cross Bay y Henry Hudson.

Los vehículos comerciales que no salden deudas de peajes de 200 dólares o más en un periodo de 5 años afrontarán una suspensión de la licencia para conducir.